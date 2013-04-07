آمادگی کامل چهارمحال و بختیاری برای برگزاری انتخابات/ برگزاری انتخابات در 36 شهر

یزدان جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ستاد انتخابات در تمام شهرستانهای این استان آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات خرداد ماه را دارد.

وی گفت: در استان چهارمحال و بختیاری در 36 شهر انتخابات شورای شهر برگزار می شود وانتخابات شورای روستایی در542 روستا در استان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: تعداد اعضای شورای اسلامی شهرستان شهرکرد 11 نفر است.

وی بیان داشت: تعداد اعضای شورای اسلامی شهرهای فرخ شهر، بروجن، لردگان،فارسان و هفشجان هفت نفر است.

جلالی عنوان کرد: در بقیه شهرها که تعدادشان 30 شهر است اعضای شورای اسلامی پنج نفر است.

وی گفت: در روستاهای بالای یک هزار و 500 نفر استان تعداد اعضای شورای اسلامی پنج نفر و روستاهای با جمعیت زیر یک هزار و 500 نفر سه نفر است.