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۱۸ فروردین ۱۳۹۲، ۱۲:۲۱

جلالی:

آمادگی کامل چهارمحال و بختیاری برای برگزاری انتخابات/ برگزاری انتخابات در 36 شهر

آمادگی کامل چهارمحال و بختیاری برای برگزاری انتخابات/ برگزاری انتخابات در 36 شهر

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات استان چهارمحال و بختیاری از آمادگی کامل این استان برای برگزاری انتخابات شورای شهر و روستا و ریاست جمهوری خبر داد.

یزدان جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:  ستاد انتخابات در تمام شهرستانهای این استان آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات خرداد ماه را دارد.

وی گفت: در استان چهارمحال و بختیاری در 36 شهر انتخابات شورای شهر برگزار می شود وانتخابات شورای روستایی در542 روستا در استان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: تعداد اعضای شورای اسلامی شهرستان شهرکرد 11 نفر است.

وی بیان داشت: تعداد اعضای شورای اسلامی شهرهای فرخ شهر، بروجن، لردگان،فارسان و هفشجان هفت نفر است.

جلالی عنوان کرد: در بقیه شهرها که تعدادشان 30 شهر است اعضای شورای اسلامی پنج نفر است.

وی گفت: در روستاهای بالای یک هزار و 500 نفر استان تعداد اعضای شورای اسلامی پنج نفر و  روستاهای با جمعیت زیر یک هزار و 500 نفر سه نفر است.

کد مطلب 2027283

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