رژیم صهیونیستی 4 فرمانده جنبش جهاد اسلامی را ربود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی صبح امروز 5 تن از شهروندان فلسطینی را در شهر الخلیل واقع در کرانه باختری ربودند.

4 تن از این افراد جزء رهبران و فرماندهان جنبش جهاد اسلامی فلسطین محسوب می شوند. بنا بر اعلام منابع محلی، نظامیان صهیونیست صبح امروز به 3 منزل در شهر الخلیل حمله کردند و "عامر محمد عبدالقدر المحتسب"، "احمد عبدالکریم العویوی" و "ارقم خالد احمرو" را بازداشت کردند.

نظامیان صهیونیست افراد بازداشت شده را به نقطه نامعلومی منتقل کردند.