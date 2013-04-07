چهار طرح اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی الگوی کشوری شد

به گزارش خبرگزاري مهر، حجت الاسلام حجت گنابادی نژاد صبح يكشنبه در جمع مدیران و کارکنان ستادی اوقاف و امور خیریه استان اظهار كرد: فعالیت در زمینه سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم، افزایش وقف درهفته وقف، ‌آرامش بهاری در نوروز و تجدید اجاره قراردادهای موقوفات از جمله طرح هایی موفقی هستند که در خراسان رضوی اجرا شده است.

مدیر کل اوقاف وامور خیریه خراسان رضوی افزود: در سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم خراسان رضوی300 هزار نفر شرکت کردند که بالاترین میزان شرکت کننده در کشور ثبت شده است.

حجت الاسلام گنابادي ن‍ژاد گفت: تجدید 26 هزار سند موقوفات در سال گذشته در خراسان رضوی یک رکورد در کشور محسوب شده و بالاتر از معدل کشوری است.

وي افزایش تعداد موقوفات درهفته وقف و حضور چهار میلیون زائر در طرح آرامش بهاری از جمله موفقیت های این اداره در سال گذشته برشمرد.

مدیر کل اوقاف وامور خیریه خراسان رضوی به طرح آرامش بهاری نوروز 92 اشاره کرد و گفت: 154 امامزاده و بقعه متبرکه زیر پوشش این طرح قرار گرفته که از ظرفیت های بقاع متبرکه برای اجرای آن بهره گرفته شده است.

حجت الاسلام گنابادي نژاد تصریح کرد: در اجرای طرح مذکور186 هزار نفر در بقاع متبرکه وحسینیه های مشهد اسکان یافته و سه میلیون و هفتصد هزار نفر از برنامه های آن بهره مند شدند.

وي با اشاره به شعار سال جاری گفت: منشور فعالیت های اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در سالجاری به شعار حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی مقام معظم رهبری گره خورده است.

مدیر کل اوقاف وامور خیریه خراسان رضوی افزود: کارکنان اداره کل اوقاف و امور خیریه باید حماسی زندگی کنند تا شعار امسال در زندگی و محل کار آنان محقق شود.