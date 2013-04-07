استقرار 30 دهکده سلامت در پارکها و اماکن عمومی پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی گلمکانی با اشاره به اقدامات شهرداری تهران در هفته سلامت گفت: امسال با توجه به شعار سازمان بهداشت جهانی(فشار خون را جدی بگیرید) عمده محور برنامه های ما مربوط به این شعار است چرا که فشار خون از مشکلات جدی شهروندی محسوب می شود و بحث کم تحرکی و تغذیه ناسالم در شهرها بیشترین عامل بروز این عارضه است.

وی ادامه داد: هدف اصلی این است که شهروندان از عارضه فشار خون مطلع شوند. تا در این زمینه خود افراد مراقبت های لازم را به انجام رسانند.

مدیر کل سلامت شهرداری تهران با بیان اینکه امسال در تمامی محلات و خانه های سلامت برنامه ویژه هفته سلامت برگزار می شود، گفت: 30 دهکده سلامت در پارک ها و اماکن عمومی مستقر شدند.همچنین 3 هزار دوره آموزشی در خانه های سلامت ، مدارس و مساجد برگزار می شود.

گلمکانی دیگر اقدامات را اجرای 100 نمایش میدانی با موضوعات مختلف سلامت، برگزاری 100 مسابقه ورزشی، فرهنگی و آموزشی، بازدید از مراکز درمانی توسط شهرداران مناطق و نواحی، استقرار 500 پایگاه تست فشار خون و استقرار پایگاه ارائه خدمات سلامت در خانه های سلامت محلات، استقرار 7 ایستگاه سلامت در ایستگاه های مترو ، استقرار 150 ایستگاه در میادین میوه و تره و بار و استقرار 75 ایستگاه در پایانه اتوبوسرانی برشمرد.

وی دیگر اقدامات را برگزاری جشنواره های مختلف سلامت با عنوان غذاهای سالم در 22 منطقه، برگزاری 500 تور سلامت با تاکید بر آموزش، بازدید از اماکنی که خدمات سلامت عرضه کرده و تقدیر از فعالان عرصه سلامت در مناطق 22 عنوان کرد.

مدیر کل سلامت شهرداری تهران افزود: 22 همایش بزرگ منطقه ای با محوریت شعار( فشار خون را جدی بگیرید)، استقرار 5 پایگاه انتقال خون، تهیه و توزیع 500 بروشور آموزشی از دیگر برنامه های شهرداری تهران است.

وی، توجه به حوزه سلامت شهروندی را به عنوان یکی از شاخصهای مهم توسعه اجتماعی در سطح محلات مرکزی شهر ضروری دانست.