استفاده از بخش خصوصی برای ایجاد فضای گردشگری و جذب توریست در دیر

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فعال‌بودن اورژانس جاده‌ای در شهرستان دیر اظهار داشت: چهار اورژانس 115 جاده‌ای اورژانس و چهار امداد جاده‌ای هلال احمر طی نوروز 92 فعال داشته‌ایم و به‌حمدالله میزان تصادفات نسبت به سال گذشته نیز بسیار پایین‌تر بوده است.

وی عنوان کرد: ستاد تسهیلات سفر نوروزی شهرستان دیر امسال در بحث زیباسازی، بازسازی و روشنایی ساحل بسیار هزینه کرد که خوشبختانه نتیجه آن نیز استقبال بیشتر هموطنانمان نسبت به سال گذشته بود.

فرماندار دیر اضافه کرد: مهم‌ترین برنامه ما برای سال آینده علاوه بر ساحل‌سازی، دعوت از بخش خصوصی برای فضای گردشگری و جذب توریست است و ما نیز در حد امکان با سرمایه‌گذاران در زمینه‌های مختلف همکاری خواهیم کرد

بحرانی از حضور 350 هزار نفر مسافر نوروزی طی 13 روز نخست سال 92 در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: خوشبختانه تعداد مسافران نوروزی امسال، نسبت به سال گذشته رشد خوبی داشت.

وی به افزایش تعداد چادرهای اسکان مسافران نوروزی اشاره کرد و بیان داشت: سال گذشته در مجموع 50 چادر برای اسکان مسافران نوروزی در دیر برپا شد ولی خوشبختانه امسال تعداد این چادرها را افزایش دادیم تا بتوانیم تعداد بیشتری از هموطنانمان را در آن اسکان دهیم.

فرماندار دیر با بیان اینکه در زمینه بهداشت و درمان عملکرد خوبی داشته‌ایم خاطرنشان کرد: کمیته بهداشت ما جزو فعال‌ترین کمیته‌ها در بحث موارد بهداشتی در محل‌های اسکان مسافران نوروزی، پارک‌ها و اماکن عمومی طی نوروز 92 بوده است.