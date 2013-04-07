70 درصد هزینه سلامت بر دوش مردم است/ لزوم قرار گرفتن چكاب در تعهدات بيمه

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم فرهمند ظهر يكشنبه در نشست خبری هفته سلامت در اتاق جلسات دانشکده مذکور با بيان اينكه هفته سلامت از 18 تا 25 فروردین با هدف حساسسازی و آموزش مردم بر روی بیماری فشار خون آغاز شد افزود: فشار خون ریز فاکتور خیلی از بیماریها است که اگر کنترل شودبسياري از آسیبها به بدن انسان وارد نمیشود.
وی اظهار داشت: بیماری فشار خون در صورت عدم کنترل تا سر حد مرگ به خانوادهها آسیب اجتماعی وارد و در مجموع به جامعه هزینههای اقتصادی تحمیل میکند.
70 درصد هزینه سلامت بر دوش مردم است
این مقام مسئول در نیشابور بيان کرد: الان هزینههای درمان بیماری را بیمهها تعیین میکنند و متاسفانه پرداختها از جیب مردم خیلی بیشتر از پرداخت بیمهها برای امور درمانی است در صورتي كه اين امر باید برعکس باشد.
لزوم قرار گرفتن چكاب در تعهدات بيمه
فرهمند با اظهار تاسف از اینکه سازمانهای بیمه گر هزینه معاینات و آزمایشات افراد تازه مزدوج را بر اساس دفترچه بیمه قبول نمیکنند، تصریح کرد: هر شب "هتلینگ" بیمار حدود 200 هزار تومان هزینه برای مراکز درمانی دارد در حالی که بیمهها60 هزار تومان آن را قبول میکنند و این اصلا وضعیت مطلوبی نیست که چکاپها از تعهدات بیمه خارج است.
وی تاکید کرد: بسیار به لحاظ عاطفی تحت فشاریم که کارگران مجبورند هر شش ماه یک بار معاینات کارگری را بدون قبول بیمهها انجام دهند، حتی تامین اجتماعی هم آزمایشهای آنها را قبول نمیکند.
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