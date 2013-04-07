به گزارش خبرگزاری مهر، وجیه‌الله فردمقدم پیشکسوت انیمیشن عصر روز 17 فروردین 1392 بعد از تحمل یک دوره سخت بیماری در منزل خود دار فانی را وداع گفت.



این فیلمنامه‌نویس، انیماتور و کارگردان فیلم‌های پویانمایی و زنده علاوه بر نگارش فیلمنامه و ساخت آثار کارتونی بخش مهمی از زندگی خود را صرف آموزش و تربیت نسلی از هنرمندان جوان عرصه‌ انیمیشن در کشور به ویژه کودکان و نوجوانان کرد.

این هنرمند به صورت رسمی از سال 1350 با هنر پویانمایی در وزارت فرهنگ و هنر سابق آشنا شد و مدتی به ساخت تیزرها و کارهای گرافیکی تبلیغاتی پرداخت اما فعالیت هنری خود را از سال 1352 با استخدام در آتلیه‌ی پویانمایی مرکز سینمایی کانون آغاز کرد و پس از گذراندن آموزش پویانمایی عروسکی در وزارت فرهنگ و هنر چک اسلواکی در سال 1352 و اولین دوره‌ی آموزش سینمای نقاشی متحرک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال 1353 موفق به ساخت فیلم پویانمایی "مزاحم‌ها" شد.

فردمقدم علاوه بر نویسندگی، کارگردانی فیلم‌های پویانمایی چون "مزاحم‌ها"، "تقلید"، "جورجورک"، "بازگشت"، "در کنار هم، با هم"، "لالایی عاشورا"، "یار هم، در کنار هم" و "لی‌لی لی‌لی حوضک"را بر عهده داشت و در عین حال فیلم "زنده­ی مرد و قولش"را کارگردانی کرد که این فیلم نیز موفق به کسب دیپلم افتخار از جشنواره‌ بین‌المللی فیلم رشد در سال 1383 شد.

وی اسفند سال گذشته از سوی رییس جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از هنرمندان برجسته کشور موفق به دریافت جایزه ویژه بنیاد علمی نخبگان (جایزه شهید مرتضی آوینی) شده بود.