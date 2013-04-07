74 درصد تسهیلات ابلاغی طرح توسعه کشاورزی مصوب شده است

کیخسرو چنگلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا کنون بیش از هشت هزار و 523 طرح کشاورزی به ارزش 831 میلیارد تومان در کارگروه توسعه کشاورزی استان به تصویب رسیده که این رقم 16 درصد بیش از تسهیلات مصوب و ابلاغ شده برای استان است.

وی تصریح کرد: از این تعداد طرح مصوب شده در کارگروه 777 طرح با تسهیلات 722 میلیارد تومان به بانک معرفی شده است.

چنگلوایی طرحهای مصوب نهایی در بانک را شش هزار و 111 طرح اعلام کرد و افزود: بیشترین طرحهای مصوب در بهبهان، اهواز، اندیمشک و ایذه هستند.

وی تصریح کرد: به این ترتیب بیش از 533 میلیارد تومان برای این طرحها در بانکهای عامل به تصویب نهایی رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: اعتبار تصویب شده در بانکهای خوزستان برای طرحهای مصوب 74 درصد تسهیلات ابلاغی به استان خوزستان است.

وی همچنین از عقد قرارداد پنج هزار و 790 طرح خبر داد و افزود: تا کنون بیش از پنج هزار و 147 طرح اعتباری معادل 247 میلیارد تومان دریافت کرده اند.

چنگوایی اظهار کرد: 34 درصد تسهیلات طرح توسعه کشاورزی استان خوزستان به طرحهای کشاورزی عقد قرارداد شده پرداخت شده است.

وی گفت: خوزستان از لحاظ تعداد طرحهای پرداختی رتبه دوم و از لحاظ طرحهای مصوب رتبه نخست کشوری را دارد.

