ابطال جواز کسب شیمیایی فروشان ناصرخسرو / مکانیزه شدن مراکز خرید و فروش خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قدیمی در گردهمایی فصل همدلی که روز یکشنبه در شرکت ساماندهی برگزار شد ضمن توضیح اقدامات انجام شده در سال 91 به تشریح برنامه های آینده پرداخت و گفت: انتقال شیمیایی فروشان ناصرخسرو که خطرات بسیاری را برای شهر وشهروندان داشت کار بس بزرگی بود که در سال 91 صورت گرفت .

وی ادامه داد: جواز کسب کلیه شیمیایی فروشان خیابا ن ناصرخسرو با هماهنگی شورای اصناف و مجمع توزیعی ابطال و با همکاری مجمع تولیدی تغییر کاربری صنوف مستقر در محل نیز در حال انجام است.

قدیمی به تغییر کاربری صنوف محور 17 شهریور اشاره کرد و گفت: تمام سعی ما رونق فعالیت و شغل کسبه این محور است.

وی در ادامه به راه اندازی بازار جنت در منطقه 5 اشاره کرد واعلام کرد:این بازار ویژه بانوان سرپرست خانوار بوده وقرار است تا مرداد 92 تحویل گرفته شود.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر از مکانیزه نمودن مراکز خرید و فروش خودرو خبر داد و تصریح کرد: با مکانیزه کردن فعالیت مراکز خرید وفروش خودرو به طور حتم شاهد خدمت رسانی بهتر این بخش خواهیم بود.

قدیمی ادامه داد: ساماندهی مرکز خرید و فروش آیت الله سعیدی که با حجم بسیار زیاد تقاضا مواجه است از دیگر برنامه های ما در سال 92 خواهد بود.