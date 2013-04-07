وقایع کودتای 28 مرداد به روایت تلفنچی دکتر مصدق

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش"این نوبت از کسان" با طراحی و کارگردانی حسین ذوقی و بازی محمدرضا نجفی روایتگر داستان وقایع کودتای 28 مرداد است که از زبان تلفنچی دکتر محمد مصدق توصیف می شود.

این نمایش 65 دقیقه‌ای با مجموعه عواملی همچون محمد صفرپور مدیرتولید، پویا شهرابی دستیار کارگردان، علی کوزه گر طراح و مجری نور و صالح تسبیحی طراح پوستر و بروشور همه روزه به استثناء روزهای شنبه از ساعت 18 میزبان علاقمندان به هنرهای نمایشی خواهد بود.

نمایش"اثر پرتوهای گاما برروی گل های همیشه بهار ساکنین کره ماه" کاری از فتح الله نیازی نیز از دیگر آثار نمایشی خانه هنرمندان ایران است که همه روزه به غیراز شنبه ها از ساعت 20:15 در تماشاخانه استاد انتظامی به صحنه می رود.

سینا مرادیان، پرنیان گودرزی، الهه شه پرست، الهام جلالی و بهار سهراب بیگی با بازی در این نمایش، داستان یک خانواده آمریکایی را روایت می کنند که دخترشان به دنبال کشف اثر پرتوهای گاما بر روی گل های همیشه بهار ساکنان کره ماه است و ...

از دیگر عوامل این نمایش 80 دقیقه ای می توان به فردین شاه حسینی و راشنو ذکوری دستیاران کارگردان، کیارش وفایی برنامه ریز، سهراب مدیری منشی صحنه، مارال بچه لو طراح لباس، و زینب کاظم خواه روابط عمومی اشاره کرد.

علاقه مندان برای تماشا و یا تهیه بلیت نمایش‌های یاد شده می‌توانند در زمان یاد شده به تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران واقع در خیابان آیت الله طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، باغ هنر مراجعه کنند.