افزایش 40 درصدی پذیرش مسافر در ستادهای اسکان نورزی البرز

ابوالفضل صادق نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه مسافران نوروزی فرهنگی و غیر فرهنگی با تدابیر اندیشیده شده و ارائه امکانات از نحوه پذیرش و دیگر امکانات ابراز رضایت داشته اند.

وی با بیان اینکه امسال یک هزار و 689 خانوار در ستادهای اسکان نوروزی پذیرش شده اند، ادامه داد: این آمار شامل مهمانان فرهنگی و غیر فرهنگی می شود و عوامل ستاد اسکان به دلیل کبود هتل و مهمانسرا در استان پذیرای مهمان غیر فرهنگی نیز بود اند.

رئیس اداره تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز افزود: مراکز اسکان آماده شده برای پذیرایی از مهمانان نورزی شامل سه درجه الف، ب و ج است که هزینه هریک به ترتیب 14 هزار، 10 هزار و هفت هزار تومان برای مسافران غیر فرهنگی بوده است.

صادق نژاد تاکید کرد: هزینه این مراکز برای فرهنگیان نصف هزینه های یاد شده برای غیر فرهنگیان بوده است.

وی گفت: در ایام نوروز حدود 30 مدرسه، پنج مرکز رفاهی و هشت ستاد اسکان با همکاری 160 نفر از عوامل اجرایی به مسافران نوروزی خدمات رسانی کرده اند.