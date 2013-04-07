دهکده سلامت منطقه 20 تهران گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله غفوری به نواخته شدن زنگ سلامت در مدارس منطقه 20 تهران اشاره کرد و گفت: همزمان با نخستین روز از هفته سلامت با عنوان "فشارخون؛ آموزش و سبک زندگی سالم" دهکده سلامت این منطقه با فعالیت 30 غرفه در فرهنگسرای ولاء واقع در میدان نماز آغاز به کار کرده است.

وی ارائه خدمات رایگان اعم از ویزیت و مشاوره پزشکی، غربالگری دیابت، مشاوره روانشناسی و تغذیه، مشاوره مامایی، برپایی کارگاه های آموزشی و نمایش فیلمهای آموزشی با مضامین کنترل و پیشگیری بیماری فشارخون را از جمله فعالیتهای دهکده سلامت برشمرد و افزود: خدمات رایگان مورد اشاره علاوه بر این محل در سراهای محله و خانه های سلامت این منطقه نیز ارائه می شود و شهروندان می توانند در طول هفته ملی سلامت که از 18 تا 24 فرودین است از امکانات پزشکی، مشاوره ای و آموزشی بهره لازم را ببرند.

این مسئول با اشاره به اینکه ارتقای آگاهی شهروندان و ایجاد حساسیت در آنها نسبت به موضوع سلامت و به خصوص بیماری فشارخون از اهداف مهم ویژه برنامه های مدیریت شهری در هفته سلامت است، تصریح کرد: غرفه های ادارات و نهادهای شهری از جمله بهزیستی، آتش نشانی، شبکه بهداشت، سازمان انتقال خون و مراکز فرهنگی و آموزشی نظیر مرکز فرآموز، کانونهای 10 گانه سلامت، باشگاه چاقی و اداره های زیر مجموعه مدیریت شهری منطقه 20 تهران به منظور خدمات رسانی رایگان به شهروندان در دهکده سلامت دایر شده است و طی این هفته از ساعت 14 تا 19 پذیرای شهروندان خواهد بود.

اجرای طرح آهن یاری و ارتقای سلامت دختران در شبکه بهداشت و درمان شهرری

طرح آهن یاری و ارتقای سلامت دختران نوجوان با هدف کاهش آسیب در این گروه از جامعه با موفقیت توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری اجرا شد.

در این طرح که در تمامی دبیرستانها و برخی از مدارس راهنمایی شهرستان اجرا شد، به مدت 16هفته قرص آهن در اختیار دانش آموزان قرار گرفته و در کنار مصرف دارو، آموزشهای لازم در خصوص کم خونی فقر آهن و خطرات ناشی از آن و راههای پیشگیری از ابتلا به این بیماری انجام شد.

در سال تحصیلی جاری اجرای طرح آهن یاری با مشکلات کمتری مواجه بود که این به دلیل آموزش دقیق مدیران، مربیان بهداشت و کادر آموزشی مدارس است که از ابتدای سال تحصیلی توسط کارشناسان شبکه در نواحی مختلف آموزش و پرورش شهرستان انجام گرفت.

آموزش به دانش آموزان و کمک گرفتن از آنان در اجرای برنامه از دیگر نقاط قوت اجرای طرح آهن یاری در سال جاری بود که در نظر است در سالهای آتی نیز با قوت بیشتری ادامه یابد.

گفتنی است، کارشناسان بهداشت آموزش و پرورش همکاری خوب و نزدیکی با شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری در اجرای طرح آهن یاری داشته اند.