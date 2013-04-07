مجری جدید فاز 13 پارس جنوبی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اين حكم با سپاس از تلاشهاي مهندس علي رضا ارزنده مجري پيشين اين طرح، دكتر محمد علي قيم به اين سمت منصوب شده است.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در این حکم آورده است: نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالي، به موجب اين حكم به عنوان مجري طرح توسعه فاز 13 رجب پارس جنوبي منصوب ميشويد.
محمدرضا زهیری افزوده است: ضمن تاكيد بر لزوم همكاري موثر با ساير مسئولان پروژه در بخش كارفرما و همكاري و تعامل سازنده با ذينفعان لازم است تمامي تلاش و مساعي خود را با بهكارگيري مديريت ارزشي، علمي و اثربخش در راستاي تسريع در راهاندازي فاز 13 رجب پارس جنوبي در زمان مقرر در چارچوب رعايت كيفيت و استانداردها و بسيج نيروي انساني متعهد و متخصص به عنوان اصليترين سرمايه شركت در زنجيره توليد به كار گيريد.
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