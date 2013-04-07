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۱۸ فروردین ۱۳۹۲، ۱۴:۱۲

شکیبا اعلام کرد/

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به تیپ یک ارتقا یافت

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به تیپ یک ارتقا یافت

زاهدان-خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: به استناد رای صادره در دویست و دومین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی این دانشگاه از تیپ 2 به تیپ یک ارتقاء یافت.

به گزارش خبرنگار مهر منصور شکیبا صبح امروز در این رابطه گفت: در طی سال های گذشته با تلاش بی شائبه پرسنل دانشگاه شاخص های بهداشتی، درمانی و آموزش وپژوهش از رشد چشمگیری برخوردار بوده است.

وی ضمن تبریک به جامعه سلامت استان به منظور دستیابی به این موفقیت افزود: تمام تلاش مسئولان نظام سلامت استان در راستای ارایه بهترین خدمات با بیشترین و به روز‌ترین امکانات به متقاضیان بوده است.

ضمن اشاره  به فرمایشات مکرر مقام معظم رهبری در خصوص تولید و توجه به استعدادهای نخبگان و دانش پژوهان بعنوان سرمایه های بالقوه کشور اظهار داشت : استفاده از ظرفیت های علمی در راستای توسعه دانشگاه و لزوم حرکت انقلابی برای رفع موانع تولید دانش امري ضروري است . 

وی افزود: در طی سال های گذشته بیماری هایی هم چون مالاریا، سل، تالاسمی و سوء تغذیه از جمله معضلات سلامت در منطقه محسوب می شدند که در حال حاضر با گذشت زمان و انجام تحقیقات و اقدامات بهداشتی درمانی و آموزشی و همچنین تربیت نیروی انسانی ماهر بیماریهای شایع تغییر یافته و چهره سلامت دگرگون شده است.

کد مطلب 2027373

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