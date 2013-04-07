فرهنگ سلامت باید به باور عمومی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پایین محلی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم زنگ سلامت در گرگان گفت: کشور ایران در زمینه پزشکی و همچنین جلوگیری از بیماری در چند سال اخیر توانسته کارهای بسیار خوبی انجام دهد و در این زمینه در دنیا زبانزد است.

پایین محلی با اشاره به شعار امسال هفته سلامت افزود: این بیماری در حال حاضر در دنیا به طور فزاینده ای در حال افزایش است که البته با رعایت برخی نکات پزشکی می توان آن را کاهش داد.

وی ابراز کرد: سلامتی در واقع نعمتی پنهان است که تا زمانیکه آن را داریم به آن توجهی نداریم و همان که از دست دادیم تازه متوجه می شویم که چه نعمت بزرگی را از دست داده ایم.

این مسئول اضافه کرد: نباید سلامتی خود را فراموش کنیم، چرا که خداوند در روز قیامت نعمت هایی را که به ما داده از جمله سلامتی را از ما بازخواست خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه محور توسعه در هر کشور انسان است ادامه داد: اگر کشور انسان های بیماری داشته باشد قطعا نخواهد توانست به توسعه همه جانبه دست پیدا کند و انسان سالم است که کشور را به سمت پیشرفت و ثروت هدایت می کند.

پایین محلی تصریح کرد: در گذشته جنگها و بیماریهای متعدد باعث بیماری و از بین رفتن انسان می شد و بر همین اساس در چند سال گذشته بهداشت جهانی تلاش داشته بابرنامه ریزی های متعدد این بیمار یها را از انسان ها دور کند.

در این مراسم که پیش از ظهر یکشنبه برگزار شد، به مناسبت شعار امسال روز جهانی سلامت ( فشار خون را جدی بگیریم) فشار خون دانش آموزان سنجش و به دانش آموزان فعال در حوزه سلامت جوایزی اهدا شد.

گلستان 290 هزار دانش آموز دارد.