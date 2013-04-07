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۱۸ فروردین ۱۳۹۲، ۱۴:۰۸

اقتصاد تاکید کرد:

ضرورت برنامه ریزی هدفمند برای کاهش مبتلایان به فشار خون

ضرورت برنامه ریزی هدفمند برای کاهش مبتلایان به فشار خون

اهواز- خبرگزاری مهر: رئیس مرکز بهداشت خوزستان بر ضرورت برنامه ریزی هدفمند و موثر به منظور کاهش تعداد مبتلایان به فشار خون تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اقتصاد صبح شنبه در مراسم نواختن نمادین زنگ سلامت اظهار کرد: همه ساله هفته سلامت از 18 تا 24 فرودین ماه گرامی داشته می شود.

وی با بیان اینکه سلامتی از نعمت های مهمی است که وظیفه داریم به نحو احسن از آن مراقبت کنیم، افزود: هفته سلامت بهانه خوبی برای توجه بیشتر به مقوله سلامت و گسترش آن در مدارس و میان خانواده ها است.

اقتصاد با اشاره به شعارهای هفته سلامت، شعار نخستین روز این هفته را "فشار خون را جدی بگیریم" عنوان کرد و گفت: فشار خون بالا به دلیل مصرف غذایی نامناسب و عدم تحرک ایجاد می شود.

وی با اشاره به نقش تغذیه در دوران کودکی تصریح کرد: تغذیه مناسب در دوران کودکی منجر به ایجاد نشاط کودکی پایدار در بزرگسالی می شود و احتمال ابتلا به فشار خون نیز کاهش می یابد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز بر ضرورت یادآوری اهمیت کنترل فشار خون به مردم تاکید کرد و گفت: در این راستا باید  برنامه ریزی هدفمند و موثری به منظور کاهش تعداد مبتلایان به فشار خون صورت گیرد.

وی اظهار کرد: سالانه 7.5 میلیون مرگ و میر بر اثر فشار خون بالای افراد به وقوع می پیوندد که این آمار 12.8 درصد از مرگ و میر سالانه جهان را شامل می شود.

 

کد مطلب 2027378

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