سال 92 برای حوزه های فرهنگی و اجتماعی شیراز منحصر به فرد است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرخ زاده با بیان اینکه توجه به شهروندان با ایجاد فضای آموزش های مستمر و احترام به حقوق آنها با تدوین پیوست های فرهنگی و اجتماعی در اجرای پروژه ها از مهمترین رویکردهای مبانی توسعه تلقی می شود، اظهار داشت: پیوست های فرهنگی و اجتماعی و ارزیابی محیطی و اخذ نظرات از شهروندان برای اجرای پروژه ها قبل از طراحی و لحاظ در طرح های فاز صفر و یک و طرح های تفصیلی، امکان سنجی و نظرسنجی اجرای پروژه ها و هزینه کرد عوارض مردم با نظر خود آنها نه تنها تأمین نیازها متناسب با نظر مردم را به دنبال خواهد داشت، بلکه سهیم کردن و احترام متقابلی است برای درنظر گرفتن مشارکت شهروندان در اداره امورات شهر که افزایش ضریب رضایت را به ارمغان خواهد آورد.

وی با بیان اینکه پروژه های شهرداری شیراز علیرغم تاکیدات شهردار، فاقد پیوست های فرهنگی و اجتماعی و طرح های توجیهی ارزیابی تاثیرات اجتماعی ( اتا ) است، خاطرنشان کرد: تدوین شرح خدمات و ابلاغ به پیمانکاران و مشاوران در سال نام گذاری شده به نام حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی از بسیاری تبعات اجتماعی و فرهنگی جلوگیری خواهد کرد.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار شیراز با تاکید بر لزوم توجه به فروش تراکم و مشکلات اجتماعی و اخلاقی پس از آن، توجه به ایجاد زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی برای شهروندان، توجه به مقوله روان سازی فضای عمرانی شهری برای جذب زائر و گردشگر و ایجاد بوستانهای چند منظوره علمی، آموزشی و تفریحی به عنوان یکی از الزامات کاهش دغدغه های شهروندان در شلوغی کلان شهرها و کاهش آلودگی های زیست محیطی، گفت: استفاده بهینه از املاک و دارایی ها، ایجاد فضای مشارکت های مردمی، احداث آثار ماندگار فرهنگی و تاریخی همانند بازار، مسجد وکیل و سایر ابنیه ها برای نسل های آینده، نیازسنجی و طراحی توسعه شهری متناسب با ذائقه ها و نیازها و ... از جمله مواردی است که در سال جاری باید به آن توجه ویژه ای کرد که با تصمیمات اتخاذ شده شهرداری شیراز به این سمت پیش خواهد رفت.

فرخ زاده اظهار داشت: در پایان سال 91 علاوه بر اقدامات اساسی شهرداری در آماده سازی فضاهای شهری و پروژه های عمرانی، برنامه های اجتماعی فرهنگی متنوعی در نوروز 92 با جلسات متعدد پیش بینی شد.

وی افزود: با جلسات مستمر و متعدد، بودجه شهرداری شیراز تقدیم شورای اسلامی شهر شد که این بودجه در موعد معین توسط اعضای محترم شورای اسلامی شهر شیراز به تصویب رسید.

فرخ زاده مزیت منحصر به فرد بودجه سال 92 را توجه قابل تأمل به بودجه های فرهنگی و اجتماعی دانست و با بیان اینکه این رقم نسبت به سال 91 رشدی بیش از دو برابر در حوزه های عمرانی و 15 درصد در هزینه های جاری را نشان می دهد، خاطرنشان کرد: آغاز برخی از پروژه های عمرانی بعد از شورای دوم و توسط خادمین مردم در شورای سوم همانند زمین های چمن مصنوعی، آغاز به ساخت دو ورزشگاه که بیش از 30 درصد پیشرفت فیزیکی را به همراه داشته است، راه اندازی پیست های مختلف ورزشی در بوستانها توسط شهرداران محترم مناطق، طراحی فرهنگسراهای متوسط و بزرگ و ... گامهای مؤثری بود که در سال 91 برداشته شد و در سال 92 تلاش ویژه ای را طلب می کند.