اتمام پروژه های مورد نیاز بازارچه های مرزی خراسان جنوبی تا پنج سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، مجید امینی پیش از ظهر یکشنبه در کارگروه تخصصی اقتصادی استان، اظهارداشت: با اختصاص سالانه 800 تا 900 میلیون تومان اعتبار به بازارچه های استان کل نیاز بازارچه های مرزی تا پنج سال آینده مرتفع می شود.

وی با اشاره به اینکه اجرای پروژه های نیمه تمام و مورد نیاز بازارچه های مرزی استان نیز از امسال اولویت بندی می شوند، افزود: در سال جاری پروژه های نیمه تمام در بازارچه میل 78 در اولویت قرار دارد.

امینی با بیان اینکه ا حداث سوله در بازارچه های مرزی باید توسط بخش خصوصی انجام شود، افزود: برای سرمایه گذاران بخش خصوصی در این زمینه تسهیلات مورد نیاز نیز پیش بینی شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی بر سرعت بخشیدن بر مصوبات کارگروه ها بویژه کارگروه اقتصادی تاکید کرد و افزود: مدیران دستگاه های اجرایی به گونه ای مدیریت کنند، که مصوبات در زمان اعلام شده تعیین تکلیف شده و عملیاتی شود.

وی اضافه کرد: اجرای مصوبات در زمان تعیین شده موجب توسعه اقتصادی در استان می شود که باید مورد اهتمام دسگاه های اجرایی استان قرار گیرد.

امینی با بیان اینکه طولانی شدن اجرای مصوبات موجب افزایش هزینه ها می شود، افزود: باید نقایص و معایب پروژه ها در کارگروه ها آسیب شناسی شده و به سرعت به مرحله اجرا درآید.

وی با بیان اینکه در استان کارگروه ها نقش تعیین کننده ای در تصمیم گیری ها دارند، عنوان کرد: در کارگروه ها مباحث توسعه و اشتغال مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اشتغال و توسعه از مولفه های کلان اقتصاد در استان است، افزود: این مباحث باید بیش از پیش مورد اهتمام دستگاه ها قرار گیرد.