پنجشنبه های تعطیل استان مرکزی آلودگی هوا را 30 درصد کاهش داد

امیر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تعطیلات پنج شنبه ها تا پایان فروردین ماه جاری ادامه خواهد داشت افزود: خوشبختانه تاکنون انتشار گازهای آلاینده شهر اراک با کاهش چشمگیری همراه بوده است.

وی بیان کرد: امید است با همکاری مجموعه شهری، مدیریت شهری و مردم اراک شاهد کاهش آلودگی های ایجاد شده توسط منابع اداری، خانگی و خودروها باشیم.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی همچنین ضمن تشکر از مردم استان مرکزی خبر داد: خوشبختانه در روز طبیعت، محیط زیست استان مرکزی هیچگونه آسیب و خسارتی را به همراه نداشته است.

گفتنی است طرح تعطیلی پنج شنبه ها تا پایان فرودین ماه جاری به صورت آزمایشی ادامه دارد و مدیران دستگاههای اجرایی می توانند با ارسال نظرات خود در باره تعطیلی پنج شنبه ها به معاونت منابع انسانی استانداری مرکزی اعلام تا تصمیم گیری در خصوص تداوم یا قطع اجرای این طرح صورت گیرد.

در صورت تداوم اجرای این طرح ساعت کاری دستگاه های اجرایی از 7 صبح لغایت 15 عصر خواهد بود.