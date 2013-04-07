11 ایستگاه سنجش سلامت در لرستان مستقر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر شیخ آزادی ظهر یک شنبه در دیدار کارکنان علوم پزشکی لرستان و متولیان حوزه سلامت با نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به برنامه های این دانشگاه در هفته سلامت اظهار داشت: یکی از برنامه های هفته سلامت در لرستان اعزام چهار تیم پزشکی به مناطق محروم و حاشیه نشین استان است.

وی نواخته شدن زنگ سلامت در مدارس استان با حضور مسئولين دانشگاه علوم پزشکی و آموزش و پرورش را از دیگر برنامه های هفته سلامت برشمرد و افزود: بازديد دانشجويان دانشگاه از پروژه هاي عمراني حوزه سلامت، عيادت از بيماران بستري در بيمارستان شهيد مدني خرم آباد با حضور نماينده ولي فقيه و نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي، كوهپيمایی عمومي از مقابل كميته امداد امام خميني (ره) به سمت مجتمع چهارده معصوم(ع) با اهداء جوایز و پذيرایی از شركت كنندگان را از دیگر برنامه های هفته سلامت برشمرد.

شیخ آزادی با اشاره به برپايي ايستگاه سنجش سلامت در حاشيه نمازجمعه همزمان با اجراي طرح شميم خدمت و سخنراني پيش از خطبه هاي نمازجمعه، بیان داشت: همچنین ويزيت رايگان بيماران با سابقه فشارخون بالا در مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي استان، همايش تجليل از دست اندركاران حوزه سلامت و متوليان برگزاري هفته سلامت، ارسال پيام هاي آموزشي برای درج در سربرگ مكاتبات اداري دستگاههاي اجرايي استان از دیگر برنامه های این دانشگاه در هفته سلامت است.

وی با اشاره به استقرار 11 ایستگاه سنجش سلامت كاركنان دانشگاه در محوطه ستاد دانشگاه براي غربالگري فشارخون و در حاشیه نماز جمعه گفت: اجراي طرح غربالگري فشارخون در بين كاركنان كارخانجات استان نیز از دیگر برنامه های این دانشگاه محسوب می شود.