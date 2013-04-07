برخورد با 42 مورد ساخت و ساز غیرمجاز طی ایام نوروز در ملارد

روح الله علی حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به ایام تعطیلات نوروز، احتمال سوء استفاده برخی افراد سودجو جهت اقدام به ساخت و سازهای غیرمجاز وجود داشت که با برنامه ریزی و تشکیل تیمهای نظارتی ویژه در این خصوص، از بسیاری از این اقدامات غیرقانونی جلوگیری شد.

این مسئول عنوان کرد: افراد سود جو گمان می کنند که با تعطیلات نوروز، زمینه برای زیرپا گذاشتن قانون و انجام اقدامات غیرقانونی فراهم می شود اما تیمهای نظارتی ویژه از سوی دادستانی و با همکاری نیروی انتظامی و شهرداریها، برخورد جدی و شدید با این اعمال را در دستور کار قرار دادند.

اهتمام ویژه یرای برخورد با سودجویان طی ایام نوروز در ملارد

وی ادامه داد: در این راستا، پیش از آغاز تعطیلات نوروزی سالجاری، باهماهنگی صورت گرفته توسط شهرداری ملارد و با دستور دادستانی این شهرستان، تمهیدات لازم برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز اندیشیده شد.

دادستان ملارد گفت: با بازرسیهای به عمل آمده توسط تیمهای نظارتی و پس از گزارش ساخت و سازهای غیر مجاز توسط شهرداری، دستورات لازم جهت جلوگیری از این ساخت و سازها صادر شد و با حضور به موقع نیروی انتظامی، 42 مورد اقدام غیرقانونی در این زمینه شناسایی شد و برخوردهای قانونی لازم صورت گرفت.

حسین زاده بیان کرد: مدیریت شهری و شهرستانی ملارد، گامهای مثبتی برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در این شهرستان برداشته است که اقدامات شهرداری و نیروی انتظامی به ویژه در تعطیلات نوروزی سالجاری به خاطر جدیت درجلوگیری از این معضل قابل تقدیراست.

بروز مشکل در سرانه های بهداشتی و آموزشی در اثر ساخت و سازهای غیرمجاز

این مسئول یادآور شد: متاسفانه ساخت و سازهای غیر مجاز طی سالیان اخیر باعث بروز مشکلات عدیده بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و… شده است و اگر در مقابل این سونامی، تصمیم قاطعی اتخاذ نشود روز به روز بر این مشکلات افزوده خواهد شد.

وی در توصیه ای به شهروندان، متذکر شد: شهروندان از ساخت و سازهای غیرمجاز خودداری کرده و جهت حفظ امنیت جانی خانواده های خود با رعایت قوانین مهندسی و استاندارد و از مسیر قانونی اقدام به ساخت و ساز کنند.