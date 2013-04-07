بیش 31 میلیارد ریال درآمد زکات آذربایجان شرقی در سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دشتی در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: یکی از نیازها و خواسته های مشروع اجتماعی بهره مندی از حداقل زندگی و زدودن فقراز جامعه است و اسلام با طرح زکات به عنوان یک واجب مالی به این خواسته مشروع پاسخ صریح و قاطع داده است.

دبیر شورای زکات استان یادآور شد: این مبالغ طی دستور العمل های وارده از دبیرخانه زکات کشور به هزینه کرد نیازمندان و محرومان جامعه ، مسکن ، پروژهای عمرانی عام المنفعه ، تحصیل ، درمان و جهیزیه آنان در محل زکات جمع آوری شده صرف شده است.

12هزار خانوار مددجوی آذربایجان شرقی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در سال 91

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان شرقی گفت:در طی سال گذشته تعداد 12 هزار و 205 خانوار مددجو توسط این نهاد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته اند.

حسین دشتی با بیان این مطلب افزود:برای این خانواده ها علاوه بر سرانه بیمه،سرانه درمان هم از طرف این نهاد تامین شده است.

وی تصریح کرد:در حال حاضر 28 هزار و 693 نفر از بیمه شدگان و عائله آنان دفترچه درمانی از تامین اجتماعی اخذ کرده اند که 17 درصد جمعیت تحت حمایت استان را شامل می شود.

دشتی اظهار کرد: از این تعداد 5 هزار و 337 خانوار زنان سرپرست خانوارشهری را تشکیل می دهند.

وی خاطر نشان کرد: در هر سه ماه بیش از 26 میلیارد و 500 میلیون ریال برای این عزیزان هزینه شده است.