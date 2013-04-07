بهره برداری 3479 واحد مسکن روستایی امسال در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سيد علي اكبر طاهايي صبح يكشنبه در جلسه شوراي مسكن مازندران در سالن شماره يك استانداري اظهار داشت: در حال حاضر 58 هزار واحد مسكن مهر در شهر هاي بالاي 25 هزار خانوار در دست ساخت است.



وي با بيان اينكه سه هزارو 479 واحد مسكن مهر روستايي در استان آماده بهره برداري است، افزود: هزارو 724 واحد مسكن مهر در شهرهاي كمتر از 25 هزار نفر جمعيت در حال بهره برداري است.



استاندار مازندران با بيان اينكه پرو‍ژه مسكن مهر يكي از مطالبات محوري دولت در سال 92 است، گفت: مسئولان و دست اندركاران مسكن مهر در مازندران براي احداث و واگذاري واحدهاي مسكن مهر به متقاضيان تا پايان دولت اهتمام كنند.



طاهايي با اعلام اينكه 300 هزار واحد مسكن در كشور توسط تعاوني مسكن مهراحداث شده است، گفت: ادراه تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است تا 25 فروردين نسبت به تايين تكليف پيمانكاران مسكن مهر كه به تعهدات خود عمل نكرده اند اقدام كند.



معاون عمراني مازندران نیز در این نشست با اعلام اينكه مسكن مهر از اقشار آسيب پذير جامعه هستند، گفت: تعاوني ها و پيمانكاران بايد نسبت به واگذاري مسكن مهر در مازندران اهتمام كنند.



سيد عيسي هاشمي حیدری، درخصوص برخي از پروژه مسكن مهر كه از پيشرفت فيزيكي مناسبي برخوردار نسيت، گفت: تعدادي از پيمانكاران و شركت تعاوني مسكن مهر به لحاظ فني داراي تجربه كافي نبوده كه موجب شد تا پروژ مسكن مهر در موعد مقرر به بهره برداري نرسد.



وي گفت: از ابتداي سال 92 جلسه شوراي مسكن بايد براي رفع نواقص اين طرح هر هفته به طور مستمر برگزار شود.

مازندران دارای 55 شهر و سه هزار و 400 پارچه آبادی و روستا است.

