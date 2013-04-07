اعزام 262 دانشجوی قمی به حج عمره

حجت الاسلام سید رسول زهراپور در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: اعزام عمره دانشجویی در بخش متاهلین از فروردینماه آغاز شده و اعزام برادران مجرد نیز از 28 فروردین تا 18 اردیبهشتماه ادامه دارد.
وی گفت: در سراسر کشور 15 هزار دانشجو اعزام میشوند که 9 هزار نفر سهمیه متاهلین و 6 هزار نفر نیز سهمیه مجردین است.
معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد قم بیان کرد: در قم اعزام متاهلین از روز 21 فروردین ماه و اعزام مجردین از روز هشتم اردیبهشت ماه آغاز میشود.
وی گفت: سهمیه قم برای اعزام به عمره دانشجویی 126 نفر برای متاهلین و 136 نفر برای مجردین است.
حجت الاسلام زهراپور بیان کرد: برای ثبت نام در عمره دانشجویی هر ساله پس از پایان حج تمتع دانشجویان تنها یک مرتبه می توانند در عمره دانشجویی ثبت نام کنند و پس از ثبت نام در برنامه هماهنگ آنلاین قرعه کشی در کشور توسط رابطین انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه امسال تسهیلات کمتری برای عمره دانشجویی در نظر گرفته شده است افزود: امسال 6 دانشگاه قم تسهیلاتی را برای دانشجویان برای اعزام به حج عمره در نظر گرفته اند.
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