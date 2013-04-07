اولین جشنواره ادبی شعر احمد عزیزی در سرپل ذهاب برگزار می شود/ شاعری با سبک منحصر به فرد

نادر گهواره در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اولین جشنواره ادبی شعر در شهرستان سرپل ذهاب به مناسبت معرفی، شناسایی ونکو داشت احمد عزیزی شاعر گرانقدر خطه سرپل ذهاب در این شهرستان بر گزارخواهد شد.

نادر گهواره با بیان اینکه تجلیل از شاعران موجب تشویق و ترغیب جوانان در عرصه شعر خواهد شد، گفت: تجلیل از مقام شامخ شاعران به خصوص قدردانی ازاحمد عزیزی شاعر ارزشمند وگرانقدراهل بیت برگزاری موجب تشویق جشنواره موجب هنرمندان و شاعران جوان در عرصه شعر خواهد شد.

وی در رابطه مقام این شاعر سر پل ذهابی گفت: رهبر معظم انقلاب در سفری که در مهر ماه به استان کرمانشاه داشت از این شاعرملی کشورمان عیادت کرد و برای وی از خداشفای عاجل طلب کرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سرپل ذهاب در پایان به دیگر برنامه های این اداره در سال جاری اشاره کرد و گفت: از دیگر برنامه های فرهنگی که در سال جاری در شهرستان سرپل ذهاب برگزار می شود می توان به برنامه محفل انس با قران در ماه مبارک رمضان، آموزش قرآن و تفسیر آیات و روایات جهت ترویج فرهنگ قرآن و عترت و همچنین برگزاری جشنواره شعر دفاع مقدس، جشنواره موسیقی مزرداران و ده ها برنامه فرهنگی به مناسبت های مختلف اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عزیزی از شاعران مطرح و ارزشمند کشور است که از اسفند 85 تا کنون به دلیلا کاهش سطح هوشیاری در بخش ICU بیمارستان امام رضا(ع) بستری است.

عزیزی آثار شعر و نثر ادبی متعددی دارد و شاعری با سبک منحصر به فرد است که این سبک بصورت مثنوی در –کفش های مکاشفه- جلوه کرده است.

تمایل سبک وی به معنویت و عرفان اسلامی با فرم جدیدی از مثنوی - ملهم از مثنوی مولوی- در شعر معاصر بی‌نظیر است.

این سبک تاثیر بسیار زیادی در شعر معاصر گذاشته و اشعار عزیزی با عرفان اسلامی آمیختگی دارد و تمجید از اهل بیت در بیشتر آثارش موج می‌زند.







