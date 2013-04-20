به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که خود را برای برگزاری دیدار برابر الریان قطر در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا آماده می کند عصر امروز شنبه تمریناتش را در زمین شماره دو مجموعه ورزشی آزادی زیر نظر کادر فنی برگزار کرد. در این تمرین که با صحبت های چند دقیقه ای قلعه نویی برای بازیکنان آغاز شد، سرمربی آبی ها پا به توپ شد و در بخش هایی از تمرین با شاگردانش فوتبال کرد.

* فرزاد حاتمی و امیرحسین صادقی که پس از اتفاقات اخیر مورد غضب قلعه نویی قرار گرفته بودند از امروز در کنار سایر بازیکنان تمرین کردند.

* بیش از 50 هوادار تیم استقلال که از نزدیک تماشاگر این تمرین بودند از بازیکنان و کادر فنی خواستند با پیروزی برابر فولاد کار قهرمانی را یکسره کنند. آنها از شکست سپاهان برابر داماش بسیار خوشحال بودند.

* دین محمدی، پورحیدری ، بیانی و دیگر مشاوران فنی استقلال نیز در تمرین امروز حضور داشتند.

* مجتبی جباری با 30 دقیقه تاخیر به محل تمرین استقلال آمد.

* سیدمهدی رحمتی تمرینات اختصاصی را با مربی دروازه بانهای استقلال پشت سرگذاشت.

تیم فوتبال استقلال در ادامه رقابت های لیگ قهرمانان آسیا روز سه شنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران میزبان الریان قطر است. استقلال در حال حاضر صدرنشین گروه اول است و شانس زیادی برای صعود به مرحله بعد دارد.