تسریع در انتقال فناوری اولویت شرکت شهرک های صنعتی کرمانشاه/ اجرایی شدن فاز دوم شهرک صنعتی کنگاور

شاهپور قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح اقدامات شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه در سال 91 پرداخت و گفت: از جمله اقدامات انجام گرفته در این شهرک در اسفند ماه سال گذشته می توان به بهره برداری شبکه داخلی گاز شهرک صنعتی گیلانغرب اشاره کرد.

وی این شهرك را يكي از زيباترين شهرك هاي صنعتي در منطقه غرب کشور دانست و گفت: شهرک صنعتی گیلانغرب در 143 كيلومتري شهرستان كرمانشاه واقع شده که داراي 17 واحد كارگاهي و صنعتی است، مساحت اراضي در اختيار اين شهرك صنعتي حدود 24 هكتار است.

وی افزود: در حال حاضر علاوه بر شهرک صنعتی مورد اشاره ، شهرک های صنعتی فرامان، بیستون، صحنه، اسلام آباد غرب، کنگاور، سرپل ذهاب، سنقر و روانسر به شبکه گاز متصل است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه در رابطه با تسریع انتقال فناوری ها به دیگر اقدامات شرکت شهرک های صنعتی کرمانشاه اشاره کرد و گفت: شرکت در دومین نمایشگاه بین المللی فناوری های پیشرفته با هدف تسریع روند انتقال فناوری و تعریف همکاری های فناورانه میان کشورهای ج.ا.ایران ، روسیه، اوکراین و بلاروس توسط شبکه فن بازار ملی ایران در سالن نمایشگاهی مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری تهران از دیگر اقدامات انجام گرفته توسط شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه است .

قنبری همچنین به تور صنعتی بازدید هیات های علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه (در گروه های کامپیوتر، مکانیک ، صنایع ، برق و شیمی) از واحدهای شهرک صنعتی فرامان اشاره کرد و گفت: برگزاری تور صنعتی یکی از برنامه های مهم اجرایی معاونت صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان است وهدف از برگزاری این تورصنعتی را می توان اجرای مفاد تفاهم نامه آموزشی – پژوهشی منعقده بین شرکت و دانشگاه صنعتی دانست .

وی افزود: در این تور صنعتی 19 نفر از اساتید دانشگاه در راستای پیوند هر چه بیشتر صنعت و دانشگاه و آشنایی اساتید و دانشجویان با محیط های صنعتی و تولیدی که برگزار می شود، حضور داشتند.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی تصریح کرد: این تور هیئت علمی از واحدهای تولیدی – صنعتی بهاران شیر ، الماس درب زاگرس و صنعت گستر سدید مستقر در شهرک صنعتی فرامان بازدید کردند.

قنبری در ادامه به عملیات مکان یابی و تملک اراضی شهرک صنعتی مرزی قصر شیرین در سال گذشته اشاره کرد و گفت:عملیات مکان یابی شهرک صنعتی مذکور با هماهنگی فرمانداری و ادارات ذیربط در محدوده بازارچه مرزی پرویزخان به طرف مرز خسروی شروع شده است.

وی تاکید کرد: مساحت تقریبی اراضی این شهرک صنعتی 75 هکتار است که 50 درصد آن اراضی ملی و مابقی مربوط به زارعین می باشد که مقدمات خرید آن بصورت جدی در دستور کار قرار دارد.

قنبری با توجه به اعتبار در نظر گرفته شده تا آخرسال مالی گفت: پس از انجام این کار ، بلافاصله مقدمات انتخاب مشاور جهت توپوگرافی اراضی ، طراحی و ...انجام خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: احداث شهرک صنعتی مرزی قصرشیرین از مصوبات پر خیر و برکت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به استان کرمانشاه است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه در نهایت به شروع عملیات اجرایی فاز دوم شهرک صنعتی کنگاور جهت توسعه این شهرک صنعتی در استان اشاره کرد و گفت: عملیات اجرایی فاز دوم شهرک صنعتی کنگاور جهت توسعه این شهرک صنعتی با خریداری حدود 40 هکتار از اراضی مجاور این شهرک شروع شده است.

وی افزود : در صورت تامین اعتبار مالی ، اراضی از مالکین خریداری و تا آخر سال مالی سند مالکیت آن بنام شرکت شهرک های صنعتی کرمانشاه انتقال داده می شود.

لازم به ذکر است، شهرک صنعتی کنگاور به مساحت 31 هکتار در کیلومتر 5 محور کنگاور به کرمانشاه واقع شده است.

