افزايش رغبت سرمایه گذاران خارجی برای فعالیت در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علیرضا بیگی ظهر امروز یکشنبه در دیدار با هیئت سرمایه گذاری چینی که از استان هو بی این کشور به منظور بررسی فرصت های سرمایه گذاری آذربایجان شرقی از دیروز در تبریز به سر می برند اظهار داشت: انتقال توانایی‌های موجود در كشور چين به استان آذربایجان شرقی از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و این کار باید با تلاش هرچه بیشتر عملی شود.

وی با تاکید بر اهتمام جدي مديران دستگاه‌هاي اجرايي استان براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و رفع موانع موجود بر سر راه سرمايه‌گذاران افزود: همه باید برای اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تلاش کنند.

بیگی در پايان با اشاره به برگزاری چهارمين همایش فرصت‌هاي سرمایه‌گذاری آذربايجان شرقي در 15 و 16 تير سال جاري از هيأت سرمايه‌گذاري چين براي شركت در اين همايش دعوت كرد.

سرپرست هیئت سرمایه گذاری چینی نیز در این دیدار با بیان اینکه استان آذربایجان شرقی از پیشرفت های خوبی در زمینه های مختلف اقتصادی برخوردار است گفت: این پیشرفت ها نشان از توجه دولت ایران به این استان و تضمین سرمایه گذاری در آن است.

شوو با تصریح بر اینکه همکاری های گذشته این استان با کارخانه آمیکو از قبل وجود داشته است ابراز داشت: این همکاری ها جز با مدیریت منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس مقدور نبود.

وی با اشاره به تحریم های غرب علیه کشورمان افزود: وجود این تحریم ها هیچ تاثیری در روند مناسبات اقتصادی ایران و چین ندارد و همکاری های سرمایه گذاری قویتر از پیش ادامه می یابد.

این سرمایه گذار چینی خواستار افزایش روابط آذربایجان شرقی و هوبی چین در زمینه تولید برق از انرژی خورشیدی ، گسترش صنعت خودروسازی و پتروشیمی شد.