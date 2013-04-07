نشاط جامعه در گرو سلامت عمومی است/ ولایت پذیری کلید سلامت روح و روان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی ظهر یک شنبه در جمع کارکنان علوم پزشکی لرستان و متولیان حوزه سلامت استان با بیان اینکه آموزه های الهی و اسلامی سراسر سلامت، بهداشت و تندرستی است، اظهار داشت: اگر دین اسلام را دین سلامت نامگذاری کنیم سخن گزافی نیست.

وی با بیان اینکه همه دستورات اسلام بر سلامت روح و جسم تاکید دارد عنوان کرد: جامعه با نشاط و سالم در گرو سلامت عمومی و همگانی، نیروی توانمند، استفاده از همه فرصتها، قدرت جوانی و نشاط اجتماعی است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید براینکه خوشبختانه در سالجاری ما شاهد نشاط اجتماعی در کشور هستیم، عنوان کرد: همه مردم از تفریح سالم، مسافرت و فرصت تعطیلی به خوبی استفاده کردند.

حجت الاسلام میرعمادی تصریح کرد: در این راستا بر اساس آمارها امید به زندگی در دل مردم افزایش یافته و آرامش و آسایش بین مردم بیشتر شده است.

وی با تاکید براینکه آنچه که بر ما وظیفه است این است که در راستای ارتقای سلامت جامعه تلاش کنیم، بیان داشت: در این زمینه به جای اینکه بیمار پذیر باشیم باید سلامت را به عنوان هدیه به ارمغان ببریم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه در حال حاضر نظام پزشکی ما بیمار پذیر است نه ارمغان آور سلامتی، افزود: مهم ترین ویژگی نظام سلامت این است که باید سلامت به ارمغان آورد نه بیمار پذیر باشد.

حجت الاسلام میرعمادی آموزش و آگاه سازی را یکی دیگر از مقوله های مهم در نظام پزشکی برشمرد و بیان داشت: به طور حتم هرچه در امر سلامت به آموزش اهمیت داده شود سلامت آن جامعه بیشتر تامین و تضمین می شود.

وی پیشگیری را یکی دیگر از ارکان مهم در نظام پزشکی عنوان کرد و افزود: ما نباید به دنبال این باشیم که فردی مبتلا به بیماری شود و آن وقت درمانش کنیم بلکه باید در این زمینه پیشگیری را در دستور کار قرار داد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه پیشگیری به طور حتم هزینه کمتری خواهد داشت، عنوان کرد: این امر در شرایط فعلی که برخی هزینه های پزشکی واقعا سرسام آور است و تحریم ها نیز وجود دارد بسیار مهم است.

حجت الاسلام میرعمادی همچنین ضرورت توجه به سلامت روح و روان را یکی دیگر از مقوله های مهم در نظام پزشکی دانست و گفت: سلامت روحی و روانی کمتر از سلامت جسمانی نیست و بسیاری از بیماری های جسمی ریشه در بیماریهای روحی دارد.

وی با تاکید بر اینکه به موازات درمان جسم و بدن باید به درمان روح و روان نیز بپردازیم، افزود: نماز، روزه، صدقه، حجاب، صداقت در زندگی از جمله راههای مهم در سلامت روح و روان است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید براینکه همچنین ولایت پذیری نیز از راههای مهم سلامت روح و روان است، عنوان کرد: ولایت پذیری کلید سلامت روح و روان انسان است.