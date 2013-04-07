9 میلیارد ریال پرونده تخلف برای متخلفان اقتصادی در گیلان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فیض ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران به بازرسی 34 هزار واحد صنفی و غیر صنفی در استان در چهارچوب طرح نظارتی نوروز اشاره کرد و افزود: در این زمینه هزار و 657 مورد تخلف شناسایی و متخلفان برا ی صدور حکم با تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی اظهارداشت: عمده تخلفات این واحدها شامل گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور و ارزش ریالی پرونده های مزبور نیز افزون بر 9 میلیارد ریال بوده است.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان یادآورشد: در این راستا بر اساس بازرسی های صورت گرفته از میادین میوه و تره بار در شهرستان رشت تعداد 9 مورد تخلف گرانفروشی شناسایی و برای متخلفان مزبور پرونده هایی به ارزش افزون بر 66 میلیون ریال تشکیل شد.