ساماندهي امور مرزها زمينه ساز اعمال حاكميت دولت در راستاي تقويت امنيت عمومي است

به گزارش خبرگزاري مهر، محمد حسين فروزان مهر ظهر يكشنبه در حاشيه بازدید از نوار مرزي استان، از خدمات شايسته فرماندهي مرزباني خراسان رضوي با توجه به شرایط سخت طبیعی منطقه، در تامين امنيت تقدير كرد.

استاندار خراسان رضوي با اشاره به نقش موثر یگان های مرزی در تامین امنیت و حفظ کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، گفت: علي‌رغم وجود مخاطرات ویژه این مناطق، به همت حضور موثر نيروهاي غیور و جان بر کف مرزباني، امروز شاهد بهترین شرایط امنیتی در سطح مرزهای کشور هستیم.

فروزان مهر ضمن تاكيد بر تعامل هر چه بيشتر و هم افزایی مجموعه دستگاه‌هاي قضايي، امنيتي و انتظامي در جهت توسعه امنيت عمومي و مقابله با جرايم و مفاسد اجتماعي و امنيتي، به ویژه مقابله با پدیده مذموم قاچاق مواد مخدر، استقرار نظم و آرامش در استان را مرهون همدلي تمامي دستگاه هاي عضو شوراي تامين دانست.

وي با بيان اينكه ساماندهي امور مرزها و ارتقاي شاخص هاي امنيتي زمینه ساز اعمال حاكميت دولت در جهت تقویت امنيت عمومي است، اظهار كرد: بايد همچنان از تمامي منابع و امكانات موجود استان در جهت تجهيز هنگ‌هاي مرزي به جديد ترين ادوات مورد نیاز، به منظور کارآمدی هرچه بیشتر نیروهای مستقر در مرز و تقویت امنیت پایدار استفاده شود.

استاندار خراسان رضوي بيان كرد: با توجه به ارتباط مستقيم ميان وضعیت اقتصادی مرزنشینان و امنيت مناطق مرزي، بايد در جهت توسعه اقتصادی این مناطق و توانمند سازی مرزنشینان استان بیش از پیش تلاش شود.

گفتني ست استاندار خراسان رضوي و هيات همراه، از پاسگاه هاي مرزي، سيرخون مركزي و موسي آباد در شهرستان خواف، گروهان مرزي هشتادان و يگان تكاور 127 روح الله در شهرستان تايباد و پاسگاه ابراهيم خاني، گروهان مرزي پل خاتون و هنگ مرزی در شهرستان سرخس بازديد كرد.