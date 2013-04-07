وظيفه ملت بهترين گزينش در بعد سياسي و بهترين روش در بحث اقتصادي است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم يعقوبي در نخستين نشست شوراي اداري خراسان شمالي در سال جديد عنوان كرد: دعاي لحظه تحويل سال و درخواست از خداوند براي تغيير احوال به احسن الحال اين نكته را به ما يادآوري مي كند كه در سال پيش رو بايد براي رسيدن به احسن الحال برنامه ريزي و تلاش كرد.

وي با بيان اينكه فصل بهار و رويش دوباره طبيعت درس هاي مختلفي را به انسان ها گوشزد مي كند، اضافه كرد: حيات دوباره و رويش و زايش طبيعت در اين فصل لزوم نوانديشي و تحول در تفكر و انديشه را متذكر مي شود و پوشش درختان نيز درس حيا و پوشش و عفت را به مردان و زنان جامعه مي آموزد.

حجت الاسلام يعقوبي معادشناسي و اعتقاد به حيات دوباره و تلاش و جوشش براي بهبود زندگي مادي و معنوي را از ديگر درس هاي فرا رسيدن بهار ذكر كرد.

وي در ادامه با اشاره به انتخاب شعار حماسه سياسي و حماسه اقتصادي توسط مقام معظم رهبري براي سال جديد، عنوان كرد: اقتصاد و سياست همواره مكمل و متمم يكديگر هستند و در واقع سياست موفق زمينه ساز اقتصادي موفق و پويا نيز خواهد شد.

رئيس شوراي فرهنگ عمومي خراسان شمالي تحقق حماسه در زمينه مسائل سياسي و اقتصادي را در گرو حركتي جهادگونه و انقلابي در اين دو زمينه ذكر كرد و گفت: بر اساس شعار سال وظيفه و تكليف مردم مسلمان ايران در سال جاري، بهترين گزينش در بعد سياسي و بهترين روش در بحث اقتصادي است.

وي همچنين با تبريك تشكيل شهرستان جديد راز و جرگلان به عنوان هشتمين شهرستان خراسان شمالي بر رعايت عدالت در زمينه توزيع نيروي انساني و بومي گزيني در اين شهرستان تاكيد كرد و اظهار اميداواري كرد: با تلاش مضاعف مردم راز و جرگلان و مسئولين شهرستاني و استاني، به زودي رشد و توسعه متوازن در اين شهرستان نمايان شود.

