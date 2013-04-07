واژگونی 2 اتوبوس در محور اصفهان شیراز 41 مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدرعلی خانبازی اظهار داشت: ساعت 4:05 بامداد روز یکشنبه 18 فروردین ماه با اعلام خبر واژگونی 2 دستگاه اتوبوس در محور اصفهان شیراز روبروی ورودی سپاهان شهر ، بلافاصله نیروهای امدادی هلال احمر استان به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود : سه دستگاه آمبولانس و یک خودروی نجات هلال احمر از شهرستانهای مبارکه ، خمینی شهر و نجف آباد به همراه 12 نجاتگر با حضور در محل حادثه 14 مصدوم را به صورت سرپایی مداوا و 3 حادثه دیده را به مراکز درمانی منتقل نمودند.

معاون امدادونجات استان همچنین با بیان آمار حوادث اضافه کرد : 9 مورد واژگونی و 4 مورد برخورد خودرو و یک مورد سقوط از ارتفاع صنعتی وکارگاهی در 24 ساعت گذشته به سامانه ندای امداد گزارش شده است.

وی در ادامه بابیان پاسخگویی شبانه روزی سامانه ندای امداد گفت : در 24 ساعت گذشته یک هزار و 326 مرتبه تلفن 147 ندای امداد استان به صدا درآمده است.