2500 مدرسه تا پایان برنامه پنجم توسعه در اردبیل هوشمندسازی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه جشنواره استانی فیلم رشد با تاکید به اهمیت تنوع بخشی به فضاهای آموزشی گفت: استفاده از انیمیشن و فیلمهای متنوع آموزشی در کلاس درس بخشی از هوشمندسازی مدارس است که ذکاوت و توجه ویژه معلمان را می طلبد.

وی از امتیاز مثبت استفاده از ابزارهای کمک آموزشی توسط معلمان خبر داد و افزود: این مهم در رتبه بندی جدید معلمان در نظر گرفته خواهد شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان ادامه داد: تولید فیلم، انیمیشن و مقاله و استفاده از این دست ابزارها در کلاس درس به عنوان استفاده از بازار کمک آموزشی محسوب می شود.

وی با اشاره به آغاز جشنواره فیلم رشد در اردبیل در بخش استانی یادآور شد: این جشنواره با هدف توسعه فرهنگ استفاده از بسته های آموزشی در موضوع یاددهی و یادگیری با تاکید به سند تحول بنیادین برگزار می شود.

محمودزاده با بیان اینکه تنوع بخشی به محیط های آموزشی از جمله ارزشهای آموزشی مطرح در سند تحول بنیادین است، تصریح کرد: تلاش بر این است که آموزش به کلاس درس و کتاب درسی محدود نباشد.

وی افزود: فیلم یکی از ابزارهای آموزشی با توان تاثیر گذاری بالا است که می تواند به عنوان ابزار کمک آموزشی در اختیار معلمان قرار گیرد.

محمودزاده متذکر شد: علاوه بر اینکه جشنواره فیلم رشد تجربه متنوعی از آموزش برای دانش آموزان است، می تواند گامی در راستای هوشمند سازی مدارس نیز محسوب شود.

اکران کلاسی و سالنی فیلم در 13 منطقه آموزشی

به گفته مدیر کل آموزش و پرورش استان اکران فیلم رشد در 13 منطقه آموزشی برای تمامی سنین و مقاطع تحصیلی انجام خواهد شد.

محمودزاده با بیان اینکه از بین 176 فیلم، 96 مورد برای اکران استانی انتخاب شده است، از اکران سالنی فیلمها با برنامه ریزی در چهار روز خبر داد.

وی افزود: علاوه بر این مدارسی که امکان اکران سالنی نداشته باشند با تهیه فیلم می توانند اقدام به اکران کلاسی کنند.

این جشنواره در بخش استانی همزمان با چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم رشد با نمایش فیلم های منتخب در اردبیل آغاز شده است.