تحقق شعارهای سال راهکار توسعه اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی بیجاری پیش از ظهر یکشنبه در کارگروه تخصصی اقتصادی استان، با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر حماسه سیاسی و اقتصادی، اظهارداشت: تعیین عناوین شعار سال از سوی رهبر انقلاب سال های گذشته در زمینه اقتصادی بوده و بیانگر اهمیت و نقش اقتصاد است.

وی با اشاره به اینکه دستگاه های اجرایی باید در زمینه اقتصادی بیش از پیش توجه داشته و برنامه ریزی های جامعی انجام دهند، افزود: افرادی که معتقد به اصل ولایت فقیه هستند باید برای توسعه اقتصادی استان تلاش کرده و نسبت به اجرایی کردن مصوبات کارگروه اقتصادی اقدام کنند.

بیجاری به عملکرد این کارگروه از سال 87 تاکنون در استان اشاره کرد و گفت: تعداد مصوبات دراین کارگروه در سال 87 بالغ بر 97 مصوبه، 130 مصوبه در سال 88، 128 مصوبه در سال 89، 130 مصوبه در سال 90 و 101 مصوبه در سال گذشته بوده است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین المللی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه طی چهار سال گذشته 586 مصوبه در کارگروه تصویب شده است، افزود: میانگین برگزاری جلسات کارگروه ها نیز طی چهار سال گذشته کاهش یافته است.

رفع مشکل انتقال صنوف مزاحم از شهر بیرجند

فرمادار بیرجند هم در این نشست با بیان اینکه انتقال صنوف آلاینده به خارج از شهر از طرح های در دست اجرا در این شهرستان است، گفت: زمین مورد نیاز این طرح تعیین شده که به دلیل قرار گرفتن بر روی قنات بلاتکیلف بوده است.

علی اکبر تناکی با بیان اینکه با پیگیری های انجام شده قنات موجود خشک بوده و تاکنون مالکی برای این قنات مراجعه نکرده است، افزود: اجرای این طرح از نظر فرمانداری بیرجند بلا مانع است.