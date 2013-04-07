سئوال نمایندگان از وزرای کشور، صنعت و جهاد کشاورزی به مجلس ارائه شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسین سبحانی نیا عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه موارد ارائه شده به هیات رئیسه برای بررسی در صحن مجلس را قرائت کرد.

بر اساس این گزارش سئوال ملی روح الله بیگی نماینده میاندوآب از وزیر کشور در خصوص دلایل کاهش رضایتمندی از مجموعه وزارت کشور، استانداری ها و فرمانداری ها، سئوال دیگر نماینده میاندوآب از وزیر کشور مبنی بر علت کاهش ظرفیت های اجتماعی، فرهنگی و عدم استفاده از سرمایه های انسانی کارآمد در مجموعه وزارت کشور اعلام وصول شد.

همچنین سئوال ملی نصرالله پژمان نماینده مشهد از وزیر جهاد کشاورزی درباره علت عدم حمایت از تولید کنندگان پنبه اعلام وصول شد . دو سئوال سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان از وزیر صنعت معدن و تجارت در خصوص علت جابه جایی مکرر مدیران و عدم توجه به شایسته سالاری در این وزارتخانه و همچنین علت عدم حمایت عملی از صنعت و تولید ملی اعلام وصول شد.

سئوال منطقه ای محمد دامادی نماینده ساری از وزیر کشور در خصوص علت افزایش آمار غریق در سواحل مازندران نیز سئوال دیگری بود که در جلسه امروز اعلام وصول شد.