  1. استانها
  2. البرز
۱۸ فروردین ۱۳۹۲، ۱۴:۲۳

حداد پور:

سرمایه گذاران برای ساخت هتل پنج ستاره در استان البرز وارد عمل شوند

سرمایه گذاران برای ساخت هتل پنج ستاره در استان البرز وارد عمل شوند

کرج – خبرگزاری مهر: معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز از آمادگی استان برای جذب سرمایه گذار در ساخت هتل های پنج ستاره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر کاوه حداد پور شامگاه شنبه در مراسم تجلیل از خادمان ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد؛ اظهار داشت: این استان برای واگذاری زمین و ارائه تسهیلات در ساخت هتل های پنج ستاره به سرمایه گذاران آمادگی کامل دارد.

وی با تشکر از همه دستگاه های فعال در این ستاد، افزود: شهرداری کرج و نیروی انتظامی از جمله دستگاه هایی بودند که  بیشترین همکاری را با ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی داشته اند.

حدادپور گفت: هماهنگی های مطلوب میان همه ستادها موجب کاهش تصادفات جاده ای در نوروز امسال شد.

در پایان این مراسم از فعالان ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.
  

کد مطلب 2027479

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها