سرمایه گذاران برای ساخت هتل پنج ستاره در استان البرز وارد عمل شوند

به گزارش خبرگزاری مهر کاوه حداد پور شامگاه شنبه در مراسم تجلیل از خادمان ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد؛ اظهار داشت: این استان برای واگذاری زمین و ارائه تسهیلات در ساخت هتل های پنج ستاره به سرمایه گذاران آمادگی کامل دارد.

وی با تشکر از همه دستگاه های فعال در این ستاد، افزود: شهرداری کرج و نیروی انتظامی از جمله دستگاه هایی بودند که بیشترین همکاری را با ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی داشته اند.

حدادپور گفت: هماهنگی های مطلوب میان همه ستادها موجب کاهش تصادفات جاده ای در نوروز امسال شد.

در پایان این مراسم از فعالان ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.

