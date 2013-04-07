تهيه طرح هاي جامع و تفصيلي مهمترين برنامه حوزه شهرسازي زنجان در سال جديد است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلي فلاح با بيان اينكه تهيه طرح هاي جامع و تفصيلي براي شهرها از برنامه هاي مهم حوزه شهرسازي و معماري اين اداره كل است، گفت : فرآيند بررسي ، تأييد و ابلاغ اين طرح ها بسيار زمان بر است.

وي با اشاره به اينكه طرح هاي جامع و تفصيلي شهرهاي دندي،آببر، هيدج و صائين قلعه كه از سال 87 قرارداد آن منعقد شده بود، پس از طي مراحل بررسي و تأييد، با تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري در سال گذشته ابلاغ شد.

فلاح تهيه طرح هاي جامع و تفصيلي شهرهاي ارمغان خانه، زرين رود، چورزق و سهرورد را نيز از ديگر برنامه هاي اولويت دار اين حوزه اعلام كرد.

وي ادامه داد : براي شهرهاي سلطانيه ، قيدار و خرمدره نيز كه داراي طرح جامع هستند ، در سال جاري طرح تفصيلي تهيه خواهد شد.

مدير شهرسازي و معماري اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان اظهار داشت : تهيه طرح هاي جامع و تفصيلي شهرهاي استان در مجموع با اعتباري بالغ بر 6 ميليارد ريال در حال تهيه است.

فلاح افزود: هم اكنون از مجموع 19 شهر استان زنجان، براي 4 شهر طرح هاي تفصيلي يا جامع درحال تهيه است.

وی در ادامه تهیه طرح جامع برای شهر زنجان را بسيار مهم ارزیابی کرد و افزود : براي تهيه طرح جامع شهر زنجان جلسات متعددي برگزار شده و نقشه پايه آن پس از مطالعه و بررسي هاي مكرر به تأييد رسيده است.

فلاح تصريح كرد : در سال جاري سعي داريم پس از تأييد و تصويب اين طرح توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري كشورآن را ابلاغ كرده و به مرحله اجرا برسانيم.

مدیر معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت : طرح جامع عموماً 10 ساله تهيه مي شوند و باید در این مدت مورد باز بینی قرار گیرند.

فلاح با تأكيد بر لزوم اجراي طرح محور داوود قلي _ دلجويي براساس سيما و منظر شهري افزود : پس از بررسي موانع و مشكلات اجراي اين طرح در كميته فني و برگزاري جلسه كمیسيون ماده 5 در اواخر ارديبهشت سالجاري براي اجرا ابلاغ خواهد شد.