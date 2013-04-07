عیدی دولت به نخبگان/ رونمایی از 27 محصول دانش بنیان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نسرین سلطانخواه در مراسم دیدار نوروزی همکاران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به برنامه های این معاونت در سال گذشته، افزود: در حال حاضر کلیه آیین نامه های این معاونت که حدود 50 آیین نامه می شود در حال اجرایی شدن است بجز آیین نامه مربوط به نخبگان حوزوی.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری علت تاخیر در اجرای آیین نامه نخبگان را تعلل حوزه علمیه خواند و اظهار داشت: تا پایان سال گذشته آیین نامه استعدادهای برتر هنری اجرایی شد که اولین گروه آنها نیز معرفی شدند.

وی تصویب سند راهبردی در امور نخبگان را از دیگر اقدامات این معاونت نام برد و ادامه داد: با اقداماتی که انجام شد موفق به راه اندازی دفاتر استانی بنیاد ملی نخبگان در کلیه استانهای کشور شدیم و در سال جاری جشن افتتاح و راه اندازی 31 دفتر استانی بنیاد را خواهیم داشت.

سلطانخواه همچنین با اشاره به اولین جلسه هیات دولت در سال جاری خاطر نشان کرد: در 7 فروردین ماه در اولین جلسه هیات دولت عیدی نخبگان در قالب مصوبه ای اعطا شد. در این جلسه مصوب شد تا وام مسکن نخبگان به میزان 80 و 50 میلیون تومان به 3 هزار نخبه دیگر نیز اهدا شود.

وی تصویب اسناد فناوری های راهبردی را از دیگر اقدامات این معاونت در سال گذشته ذکر کرد و افزود: سند هوافضا که از سوی بخش های مختلف تهیه شده بود در سال گذشته به تصویب رسید.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری واگذاری تدوین سند دیپلماسی فناوری کشور را از دیگر اقدامات این معاونت نام برد و در این باره توضیح داد: تدوین سند دیپلماسی فناوری کشور به معاونت علمی واگذار شد که در ابتدا قرار بود این سند در هیات دولت به تصویب برسد که با ارائه پیشنهادی موافقت شد تا این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسد.

سلطانخواه با اشاره به تدوین پیش نویس این سند یادآور شد: با تهیه پیش نویس این سند، این سند به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بررسی و تصویب نهایی ارسال شده است.

برنامه های معاونت علمی در سال جاری

وی در این مراسم همچنین از رونمایی از 27 محصول و کالای دانش بنیان خبر داد و گفت: در سال جاری از 27 محصول و کالای دانش بنیانی که با حمایت ستادهای فناوری تولید شده اند طی مراسمی رونمایی خواهد شد.

رونمایی از گلخانه گیاهان تراریخته

رئیس بنیاد ملی نخبگان ایجاد گلخانه گیاهان تراریخته را از برنامه های این معاونت نام برد و خاطر نشان کرد: در سال جاری رونمایی از این گلخانه را خواهیم داشت که با رونمایی از آن به بهره برداری خواهد رسید.