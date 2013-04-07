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۱۸ فروردین ۱۳۹۲، ۱۴:۱۹

آزاد منش در گفتگو با مهر:

ارتفاع امواج در سواحل دریای عمان به 3 و نیم می رسد

ارتفاع امواج در سواحل دریای عمان به 3 و نیم می رسد

زاهدان – خبرگزاری مهر: کارشناس اداره پیش بینی هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: دریای عمان طی امروز و فردا طوفانی است و ارتفاع امواج به بیش از 3 و نیم متر می رسد.

رضا آزادمنش در گفت و گو با مهر گفت: با توجه به تلاطم دریای عمان در طی امروز و روز های آینده لازم است تا شهروندان وساکنان نوار ساحلی از رفتن به دریا و یا نزدیکی به امواج خودداری کنند.

وی افزود: با ورود سامانه بارش زا از روز گذشته به استان بیشترین میزان بارندگی در طی شبانه روز گذشته در شهر بندری چابهار و به میزان یک ونیم  میلیمتر گزارش شده است.

وی ادامه داد: در طی شبانه روز گذشته در شهر زاهدان 3 دهم میلیمتر، نصرت اباد 4 دهم ، میرجاوه 7 دهم و در شهرستان دلگان 2 دهم میلیمتر بارش باران به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه بارندگی در سراسر استان طی امروز و فردا ادامه خواهد داشت افزود: این بارش ها در نواحی مرکزی و جنوبی استان با بارش تگرگ همراه خواهد بود.

 

کد مطلب 2027488

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