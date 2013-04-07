ارتفاع امواج در سواحل دریای عمان به 3 و نیم می رسد

رضا آزادمنش در گفت و گو با مهر گفت: با توجه به تلاطم دریای عمان در طی امروز و روز های آینده لازم است تا شهروندان وساکنان نوار ساحلی از رفتن به دریا و یا نزدیکی به امواج خودداری کنند.

وی افزود: با ورود سامانه بارش زا از روز گذشته به استان بیشترین میزان بارندگی در طی شبانه روز گذشته در شهر بندری چابهار و به میزان یک ونیم میلیمتر گزارش شده است.

وی ادامه داد: در طی شبانه روز گذشته در شهر زاهدان 3 دهم میلیمتر، نصرت اباد 4 دهم ، میرجاوه 7 دهم و در شهرستان دلگان 2 دهم میلیمتر بارش باران به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه بارندگی در سراسر استان طی امروز و فردا ادامه خواهد داشت افزود: این بارش ها در نواحی مرکزی و جنوبی استان با بارش تگرگ همراه خواهد بود.