طرح ايمني پيك هاي موتوري در مشهد اجرا مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علوی مقدم ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار كرد: در سال گذشته فعالیت‌های مطلوبی در زمینه ساماندهی حمل و نقل بار در مشهد انجام داده است.

وي گفت: تصویب دستورالعمل اجرایی حمل و نقل بار توسط شورای شهر، ایجاد سامانه الکترونیکی، افتتاح سامانه وانت بیسیم و بهره‌برداری از نخستین پروانه بار شهری در کشور از اهم فعالیت‌های این سازمان در سال 91 بود.

وی گفت: در طرح مطالعه کاربردی در زمینه حمل و نقل بار موضوعاتی چون زمان‌بندی تردد وسایل سنگین، جانمایی و مکان‌یابی مراکز پایانه بار، ایمنی، بهداشت، محیط زیست و وسائل حمل بار و اماکن بار مورد توجه قرار دارد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار درون شهری و حومه شهرداری مشهد همچنين از احداث توقف‌گاه‌های وسایل حمل و نقل بار در محدوده ورودی شهر و بزرگراه‌ها خبر داد و افزود: توسعه خدمات سامانه 1828 و پیگیری طرح ایمنی و سلامت پیک‌های موتوری ادامه ساماندهی و ثبت نام شرکتها و ناوگان حمل بار و نظارت و بازرسی را از دیگر برنامه‌های این سازمان است.

علوی‌مقدم گفت: با اتمام طرح مطالعات کاربردی و تصویب طرح توسعه مراجع ذی ربط محدودیت زمان بندی تردد وسایل حمل و نقل بار سنگین در شهر مشهد توسط این سازمان اجرا مي شود.