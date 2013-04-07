برپایی ایستگاه های کنترل فشار خون شهروندان در سطح منطقه 7

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود منیعی با اشاره به شعار امسال سازمان بهداشت جهانی مبنی برفشار خون را جدی بگیریم، افزود: برنامه‌های هفته سلامت با محوریت این شعار اجرا می شوند بطوری که در تمامی محلات، مساجد، ایستگاه های مترو و میادین میوه و تره بار سطح منطقه، ایستگاه های کنترل فشار خون به صورت رایگان در طول هفته سلامت فعالیت می کنند.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 7 از فشارخون به عنوان منشاء بروز بسیاری از سکته های مغزی و قلبی نام برد و افزود: با کنترل فشارخون، علاوه بر اینکه وضعیت جسمی افراد معاینه و ارزیابی می‌شود می توان از بروز بسیاری از سکته‌ها که هزینه های سنگینی بر افراد و نظام سلامت کشور تحمیل می کند، جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه برنامه های هفته سلامت از 18 فروردین آغاز و تا 24 فروردین ادامه داد، گفت: مراسم افتتاح هفته سلامت روز 18 فروردین از ساعت 14 تا 20 در بوستان اندیشه " شهید نیارکی" برگزار می شود.

منیعی در ادامه تصریح کرد: اداره سلامت منطقه 7 با توجه به اعتقاد به بحث محله محوری و اثر بخشی بهتر فعالیتها با محوریت و همفکری محلات، تمام اقدامات دهکده سلامت در هفته سلامت را با همفکری محلات انجام می دهد.

به گفته وی، این برنامه ها شامل برگزاری دوره های آموزشی تخصصی، اجرای نمایش، برگزاری مسابقه، عیادت از بیماران و سالمندان، برگزاری جشنواره غذای سالم است. همچنین برگزاری تورهای تفریحی و آموزشی سلامت ، تقدیر از فعالان عرصه سلامت، پخش بروشور و اطلاع رسانی محله ای و ده ها برنامه دیگر در طول هفته سلامت برای شهروندان سطح منطقه در نظر گرفته شده است.

معاون شهردار منطقه 7 با بیان اینکه این خدمات در هفته سلامت از ساعت 14 تا 20 در بوستان اندیشه " شهید نیارکی" به شهروندان ارائه می شود، افزود: در این پایگاه سلامت، 10 غرفه همنام با کانونهای محلی به نامهای کانونهای جوانان، معلولین،سالمندان، اهداء خون، مادر و کودک، پزشکان، دیابت، پیشگیری از چاقی ، پیشگیری از استعمال دخانیات و خادمین سلامت مساجد حضوری فعال دارند.

منیعی یادآور شد: همچنین غرفه سلامت برای تست سلامت شهروندان در بوستان اندیشه از تاریخ 18 فروردین تا 24 فروردین از ساعت 14 تا 20 به صورت فعال دایر است.