روستاهای هدف گردشگری لرستان افزایش می یابد

دیانوش چراغی در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: در سفر اخیر مدیرکل طبیعت گردی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور به لرستان موافقت افزایش تعداد روستاهای هدف گردشگری لرستان اخذ شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 12 روستای هدف گردشگری در استان لرستان وجود دارد، عنوان کرد: با رایزنی های انجام شده قرار بر این است که 27 روستای هدف گردشگری دیگر نیز برای استان لرستان تعریف شود.

معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان بیان داشت: در صورت تصویب این تعداد روستای هدف گردشگری برای لرستان در هیئت وزیران تعداد روستاهای هدف گردشگری استان به 39 روستا افزایش می یابد.

چراغی هدف از افزایش روستاهای هدف گردشگری لرستان را رونق گردشگری در این استان دانست و ابراز امیدواری کرد که با تصویب این تعداد روستای هدف گردشگری زمینه رشد و توسعه گردشگری لرستان فراهم شود.