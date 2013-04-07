ایجاد ستادی برای اجرای سند امور نخبگان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر آریا الستی در مراسم دیدار نوروزی همکاران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، افزود: امسال، سال مهم و آبستن حوادث مهمی خواهد بود و در سال حماسه اقتصادی و سیاسی بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی نقش مهمی را ایفا می کنند.
معاون برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان یکی از این حماسه ها را انتخاب رئیس جمهور آینده کشور دانست و اظهار داشت: امیدواریم در سال جاری همانند سال های گذشته مردم با شور و نشاط در انتخابات شرکت کنند.
الستی همچنین با اشاره به برخی تغییرات در سازمان ها و دستگاه ها خاطرنشان کرد: به دنبال تغییر رئیس جمهور، تغییراتی نیز در سازمان ها و نهادها روی خواهد داد ولی باید در این تغییرات در صدد باشیم تا حرکت های ایجاد شده را حفظ کنیم.
وی همچنین با اشاره به اقدامات معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان در امور استعدادهای برتر و نخبگان، خاطر نشان کرد: تجربیاتی که در این حوزه در بنیاد و معاونت علمی ایجاد شده است نباید با تغییر مدیران از بین رود ما نیز در تلاشیم تا کلیه این تجربیات و سیاست ها به کارشناسان مربوط منتقل شود تا حرکت های انجام شده برای ساماندهی نخبگان در کشور حفظ شود.
وی همچنین تهیه و تدوین سند راهبردی در امور نخبگان را از اقدامات این معاونت در زمینه نخبگان ذکر کرد و ادامه داد: در حال حاضر ستادی برای اجرای محتویات این سند ایجاد شده است.
معاون برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان با اشاره به نقش کارشناسان در بنیاد ملی یادآور شد: کارشناسان حوزه بنیاد ملی نخبگان می توانند با درک صحیح از مفاد سند راهبردی نخبگان تجربیات آن را به سایر مدیرانی که در این بنیاد وارد می شوند منتقل کنند.
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