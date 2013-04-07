61 هزار سفر بین شهری در گلستان انجام شد

ابوالفضل صفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ابتداي اجراي طرح نوروزي سال 92 و با توجه به بسترسازي انجام گرفته در راستاي ارتقاء سطح خدمات به مسافران ، فعاليت ناوگان حمل و نقل عمومي بين شهري با جابجايي قريب به يك ميليون مسافر نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از 11 درصد رشد داشته است.

وي اظهار داشت: جابجايي تعداد 20 هزار نفر كاروان بسيج دانش آموزي، دانشجويي و بسيج محلات و نواحي در طول سال و ايام طرح نوروزي، به مناطق عملياتي دفاع مقدس در قالب كاروان راهيان نور بوسيله ناوگان موجود در استان به نحوي مطلوب انجام پذيرفت.

صفري افزود: بر اساس اطلاعات دريافتي از سامانه هاي هوشمند تردد شماربرخط استان گلستان از زمان شروع طرح نوروزي تعداد 5 ميليون و 721 هزار و 705 تردد انواع وسيله نقليه سبك و سنگين به ثبت رسيده كه نرخ جريان ترافيك 438 وسيله نقليه در ساعت با ميانگين سرعت 82 كيلومتر در شبكه راههاي استان بوده است.

وي ادامه داد: تعداد وسايل نقليه سنگين در ايام طرح نوروزي 571 هزار و 773 وسيله معادل 10 درصد از ميزان كل تردد بوده است كه نشان دهنده رواني ترافيك در جاده هاي استان است.