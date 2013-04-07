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۱۸ فروردین ۱۳۹۲، ۱۴:۳۳

صفری:

61 هزار سفر بین شهری در گلستان انجام شد

61 هزار سفر بین شهری در گلستان انجام شد

 گرگان - خبرگزاری مهر: معاون اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي گلستان گفت: 61 هزار و 785 سفر بین شهری همزمان با تعطیلات نوروز در استان انجام شد.

ابوالفضل صفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ابتداي اجراي طرح نوروزي سال 92 و  با توجه به بسترسازي انجام گرفته در راستاي ارتقاء سطح خدمات به مسافران ، فعاليت ناوگان حمل و نقل عمومي بين شهري با جابجايي قريب به يك ميليون مسافر نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از 11 درصد رشد داشته است.

وي اظهار داشت: جابجايي تعداد 20 هزار نفر كاروان بسيج دانش آموزي، دانشجويي و بسيج محلات و نواحي در طول سال و ايام طرح نوروزي، به مناطق عملياتي دفاع مقدس در قالب كاروان راهيان نور بوسيله ناوگان موجود در استان به نحوي مطلوب انجام پذيرفت.

صفري افزود: بر اساس اطلاعات دريافتي از سامانه هاي هوشمند تردد شماربرخط استان گلستان از زمان شروع طرح نوروزي تعداد 5 ميليون و 721 هزار و 705 تردد  انواع وسيله نقليه سبك و سنگين به ثبت رسيده كه نرخ جريان ترافيك 438 وسيله نقليه در ساعت با ميانگين سرعت 82  كيلومتر در شبكه راههاي استان بوده است.

وي ادامه داد: تعداد وسايل نقليه سنگين در ايام طرح نوروزي 571 هزار و 773  وسيله معادل 10 درصد از ميزان كل تردد بوده است كه نشان دهنده رواني ترافيك در جاده هاي استان است.

کد مطلب 2027509

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