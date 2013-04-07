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۱۸ فروردین ۱۳۹۲، ۱۵:۰۶

از 21 فروردین‌ماه

نمایش "سر بر سریر صبح" اجرا می‌شود

نمایش "سر بر سریر صبح" اجرا می‌شود

مؤسسه فرهنگی رفاه از 21 فروردین‌ماه میزبان اجرای نمایش "سر بر سریر صبح" به کارگردانی سیدمحسن میرمحمد صادقی می‌شود که با موضوعی مربوط به فاطمه زهرا (س) به صحنه می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، در ایام شهادت دخت یگانه پیامبر خدا حضرت فاطمه زهرا (س) نمایشی با عنوان "سر بر سریر صبح" با هدف برپا داشتن سوگ آن بانوی نمونه و همچنین تأملی عبرت‌آموز بر حوادث آن روزگار به روی صحنه خواهد رفت.

این نمایش به کارگردانی سیدمحسن میرمحمد صادقی از 21 تا 30 فروردین‌ماه 92 در سالن نمایش موسسه فرهنگی رفاه واقع در میدان بهارستان، خیابان شریف رضی، خیابان مردم، به همت مؤسسه فرهنگی اعراف اجرا خواهد می‌شود.

علاقمندان می توانند برای اطلاعات بیشتر درباره فعالیت‌های این موسسه به سایت www.araf.ir مراجعه کنند. ضمنا رزرو رایگان بلیت از طریق همین سایت نیز انجام می‌شود.

کد مطلب 2027512

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