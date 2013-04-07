به گزارش خبرنگار مهر، در ایام شهادت دخت یگانه پیامبر خدا حضرت فاطمه زهرا (س) نمایشی با عنوان "سر بر سریر صبح" با هدف برپا داشتن سوگ آن بانوی نمونه و همچنین تأملی عبرت‌آموز بر حوادث آن روزگار به روی صحنه خواهد رفت.



این نمایش به کارگردانی سیدمحسن میرمحمد صادقی از 21 تا 30 فروردین‌ماه 92 در سالن نمایش موسسه فرهنگی رفاه واقع در میدان بهارستان، خیابان شریف رضی، خیابان مردم، به همت مؤسسه فرهنگی اعراف اجرا خواهد می‌شود.

علاقمندان می توانند برای اطلاعات بیشتر درباره فعالیت‌های این موسسه به سایت www.araf.ir مراجعه کنند. ضمنا رزرو رایگان بلیت از طریق همین سایت نیز انجام می‌شود.