تقدیر شورای شهرشیراز از ستاد تسهیلات شهرداری/ همه از هم تشکر کردند!

به گزارش خبرنگار مهر، همه ساله در پایان تعطیلات نوروز بحث تجلیل از دست اندرکاران ستاد تسهیلات سفر، گرم می شود و در این میان مسئولین شهرداری هستند که بخش زیادی از تجلیل ها را به خود اختصاص می دهند که البته این کار به حق و درست انجام می شود.

اما در اولین جلسه شورای شهر شیراز در سال 92 بحث تجلیل از دست اندرکاران ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی شهرداری شیراز مطرح بود که البته به بهترین نحوه ممکن این کار از جانب اعضای شورای شهر شیراز انجام و هیچکس دست خالی از صحن علنی شورا بیرون نرفت.

دویست و هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورای شهر شیراز درحالی از ساعت هشت و 30 دقیقه امروز آغاز شد که سالن جلسه هیچ جای خالی نداشت و شهردار با تمامی معاونین و مدیران خود در این جلسه حاضر شده بود تا شورای شهر شیراز از آنها تجلیل کند.

البته نفس تجلیل و خسته نباشید گفتن به اعضای ستاد تسهیلات نوروزی شهرداری شیراز کاری پسندیده است اما این تجلیل در حالی انجام شد که برخی از سمتهای افراد در شهرداری هیچ ربطی به ستاد تسهیلات نوروزی نداشت.

همه از هم تشکر کردند

قبل از مراسم تجلیل از شهردار و مدیران شهرداری شیراز اعضای شورای شهر هرکدام دقایقی را به سخنرانی اختصاص دادند که البته در این مدت زمان همه از هم تشکر کردند.

یکی از اعضای شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه مسافرین در کوچه های کنار حرم شاهچراغ(ع) چادر زده بودند از وضعیت این محله گلایه کرد و گفت: در این ایام حجم زیادی از مسافرین در کوچه های کنار حرم مطهر چادر زده بودند که این کار به دلیل شکل بافت قدیمی این منطقه خطرناک است.

محمد حق نگر افزود: مسئولین شهرداری، راه و شهرسازی، میراث و دیگر ارگانهای مربوط به بافت قدیمی شیراز باید در سال جاری تلاش کنند که ساماندهی بافت قدیمی در اولویت کارهای قرار گیرد.

وی ادامه داد: وضعیت ترافیکی شیراز هم قابل بحث است به خصوص در مناطقی که جمعیت مسافرین زیاد می شود باید برای ایام تابستان و نوروز سال آینده برنامه ریزی مشخصی داشت.

عضو شورای شهر شیراز تصریح کرد: مکانهای حضور مسافرین در شیراز مشخص است بنا بر این باید عمده تسهیلات و امکانات را در آن مناطق قرار داد.

در ادامه عضو دیگر شورای شهر شیراز نیز پس از تشکر از تمامی اعضای شهرداری شیراز به فعالیت های عمرانی شهرداری در سال گذشته نمره خوب داد و از آنها خواست که در سال آینده فعالیت ها را گسترده کنند.

جای خالی پاکبانان و باغبانان در شورا

اما در میان تمامی این تشکر ها تنها شهردار شیراز بود که در سخنان خود از پاکبانان و باغبانان شهر نیز تشکر کرد در حالیکه اگر قرار بود شورای شهر شیراز از تمامی فعالان ایام تعطیلات نوروز تشکر و قدردانی کند باید تعدادی از نمایندگان این قشر را هم به صحن علنی شورا دعوت می کردند.