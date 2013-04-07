شهرکرد از تگرگ سفید پوش شد/بارش شدید باران در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، ورود سامانه بارشی به استان چهارمحال و بختیاری موجب بارش شدید باران در شهرها و روستاهای استان چهارمحال و بختیاری شده است.

بارش شدید باران در شهرهای شهرکرد، بروجن، فرخ شهر، هفشجان، فارسان موجب کند شدن حرکت خودرو ها و آبگرفتگی معابر شده است.

بارش به حدی است که آب در خیابانها جاری شده است و مشکلات بسیاری برای رانندگان و شهروندان شهرهای این استان به وجود آورده است.

در شهرکرد بارش شدید باران تبدیل به تگرگ شده و بارش تگرگ به حدی است که موجب سفید شدن خیابانها و چهره شهر شده است.

ترافیک در خیابانهای شهر شهرکرد در ابتدای ظهر امروز در اثر بارش شدید باران در خیابانهای ملت، سعدی وخیابان شریعتی و میدان بسیج به وجود آمده بود و همچنین لغزندگی پیاده رو در اثر بارش تگرگ و باران موجب شده بود که شهروندان در پیاده روها با احتیاط راه بروند.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براساس پیش بینی ها سامانه بارشی استان چهارمحال و بختیاری را تا پایان امروز ترک می کند.

شاهرخ پارسا بیان داشت: با خروج سامانه دمای هوای کاهش پیدا می کند.

وی ادامه داد: طی بارندگی در 24 ساعت گذشته آورگان استان چهارمحال و بختیاری بیشترین بارش را داشته است و فرخ شهر کمترین بارش را داشته است.

وی تصریح کرد: میزان بارش شهرکرد در 24 ساعت گذشته 2.1 میلیمتر بوده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: مجموع بارندگی سال زراعی شهرکرد 301 میلیمتر بوده است.

وی با بیان اینکه کوهرنگ بیشترین بارش را در سال زراعی در چهارمحال و بختیاری داشته است، یادآور شد: بارش شهرستان کوهرنگ یک هزار و 101 میلیمتر در سال زراعی جاری بوده است.