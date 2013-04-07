  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۸ فروردین ۱۳۹۲، ۱۵:۰۴

گزارش تصویری - تشریحی/

شهرکرد از تگرگ سفید پوش شد/بارش شدید باران در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد از تگرگ سفید پوش شد/بارش شدید باران در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد - خبرگزاری مهر: ورود سامانه بارشی به استان چهارمحال و بختیاری موجب بارش شدید باران و تگرگ شده وآبگرفتگی معابر را در شهرهای این استان رقم زده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ورود سامانه بارشی به استان چهارمحال و بختیاری موجب بارش شدید باران در شهرها و روستاهای استان چهارمحال و بختیاری شده است.

بارش شدید باران در شهرهای شهرکرد، بروجن، فرخ شهر، هفشجان، فارسان موجب کند شدن حرکت خودرو ها و آبگرفتگی معابر شده است.

بارش  به حدی است که آب در خیابانها  جاری شده است و مشکلات بسیاری برای رانندگان و شهروندان شهرهای این استان به وجود آورده است.

در شهرکرد بارش شدید باران تبدیل به تگرگ شده و بارش تگرگ به حدی است که موجب سفید شدن خیابانها و چهره شهر شده است.

ترافیک در خیابانهای شهر شهرکرد در ابتدای ظهر امروز در اثر بارش  شدید باران در خیابانهای ملت، سعدی وخیابان شریعتی و میدان بسیج به وجود آمده بود و همچنین لغزندگی پیاده رو در اثر بارش تگرگ و باران موجب شده بود که شهروندان در پیاده روها با احتیاط راه بروند.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براساس پیش بینی ها سامانه بارشی استان چهارمحال و بختیاری را تا پایان امروز ترک می کند.

شاهرخ پارسا بیان داشت: با خروج سامانه دمای هوای کاهش پیدا می کند.

وی ادامه داد: طی بارندگی  در 24 ساعت گذشته آورگان استان چهارمحال و بختیاری بیشترین بارش را داشته است و فرخ شهر کمترین بارش را داشته است.

وی تصریح کرد: میزان بارش شهرکرد در 24 ساعت گذشته 2.1 میلیمتر بوده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: مجموع بارندگی سال زراعی شهرکرد 301 میلیمتر بوده است.

وی با بیان اینکه کوهرنگ بیشترین بارش را در سال زراعی در چهارمحال و بختیاری داشته است، یادآور شد: بارش شهرستان کوهرنگ یک هزار و 101 میلیمتر در سال زراعی جاری بوده است.

کد مطلب 2027516

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها