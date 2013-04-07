برگزاری انتخابات باعث توقف فعالیتهای اجرایی و زیربنایی نشود

سید جعفر حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری به نام حماسه سیاسی حماسه اقتصادی، اظهار کرد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری باید تحول جدی در بخش اقتصادی کشور به وجود آید.

وی با بیان اینکه این مهم مستلزم اصلاح فعالیتهای گذشته و عملکرد مدیران و مسئولان است، افزود: متاسفانه هنوز در اجرای برخی فعالیتهای اقتصادی کشور رخوت و سستی وجود دارد در حالی که برنامه های کاری با انگیزه بهتر و توان بالاتر به نحو بهتری نتیجه بخش خواهد بود.

حجازی با اشاره به برگزاری انتخابات و لزوم توجه مسئولان نسبت به برگزاری مطلوب انتخابات، اظهار کرد: این در حالی است که انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نباید مانع از فعالیتهای معمول فرمانداران و دستگاههای اجرایی شود.

وی با تاکید بر اجرای پروژه های مهم استان از جمله طرحهای کشاورزی و مسکن مهر گفت: انتخابات مانعی برای انجام کارهای اجرایی و زیربنایی نیست.

استاندار خوزستان تصریح کرد: از این پس تا زمان برگزاری انتخابات چهار برنامه مهم توسعه کشاورزی، معدن، مسکن و برگزاری انتخابات برای فرمانداران شهرستانها تعیین شده است.

حجازی با تاکید براینکه انتخابات پروسه طبیعی و زمان بندی شده را سپری می کند، اظهار کرد: کارهای اجرایی به منظور برگزاری انتخابات نباید باعث غفلت از توسعه استان شود.