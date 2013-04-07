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۱۸ فروردین ۱۳۹۲، ۱۵:۰۱

حجازی:

برگزاری انتخابات باعث توقف فعالیتهای اجرایی و زیربنایی نشود

برگزاری انتخابات باعث توقف فعالیتهای اجرایی و زیربنایی نشود

اهواز- خبرگزاری مهر: استاندار خوزستان گفت: برگزاری انتخابات نباید مانع از اجرای پروژه های مهم استان و کم کاری فرمانداران و دستگاههای اجرایی مرتبط شود.

سید جعفر حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری به نام حماسه سیاسی حماسه اقتصادی، اظهار کرد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری باید تحول جدی در بخش اقتصادی کشور به وجود آید.

وی با بیان اینکه این مهم مستلزم اصلاح فعالیتهای گذشته و عملکرد مدیران و مسئولان است، افزود: متاسفانه هنوز در اجرای برخی فعالیتهای اقتصادی کشور رخوت و سستی وجود دارد در حالی که برنامه های کاری با انگیزه بهتر و توان بالاتر به نحو بهتری نتیجه بخش خواهد بود.

حجازی با اشاره به برگزاری انتخابات و لزوم توجه مسئولان نسبت به برگزاری مطلوب انتخابات، اظهار کرد: این در حالی است که انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نباید مانع از فعالیتهای معمول فرمانداران و دستگاههای اجرایی شود.

وی با تاکید بر اجرای پروژه های مهم استان از جمله طرحهای کشاورزی و مسکن مهر گفت: انتخابات مانعی برای انجام کارهای اجرایی و زیربنایی نیست.

استاندار خوزستان تصریح کرد: از این پس تا زمان برگزاری انتخابات چهار برنامه مهم توسعه کشاورزی، معدن، مسکن و برگزاری انتخابات برای فرمانداران شهرستانها تعیین شده است.

حجازی با تاکید براینکه انتخابات پروسه طبیعی و زمان بندی شده را سپری می کند، اظهار کرد: کارهای اجرایی به منظور برگزاری انتخابات نباید باعث غفلت از توسعه استان شود.

کد مطلب 2027518

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