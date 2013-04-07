ماندگاری هنر انقلاب وابسته به تحولی است که این رویداد ایجاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدهاشم حسینی نویسنده برگزیده جشنواره داستان انقلاب با بیان این كه هنرمندانی كه با موضوعات آزاد كار می‌كنند نیز می‌توانند با موضوع انقلاب اسلامی به خلق اثر بپردازند، گفت: اعتقاد ندارم كه هنرمندان تنها باید با یك مضمون كار كنند.

وی همچنین با اشاره به این كه در برخی كشورها هنر انقلابی وجود داشته است، عنوان كرد: گذشت زمان هنر انقلاب را در كشورهای دیگر كمرنگ كرد چرا كه وسعت وعظمتی كه انقلاب ما داشته است در دیگر كشورها نبود.

نویسنده كتاب گل سنگ ادامه داد: ماندگاری هنر انقلاب بستگی به عمق تحولی دارد كه در اجتماع پس از وقوع انقلاب رخ می‌دهد و همچنین حمایت‌هایی كه از این نوع هنر صورت می‌گیرد.

حسینی گفت: در كشورمان جشنواره‌هایی مانند داستان انقلاب باعث می‌شود تا نویسندگان تشویق به نوشتن در این زمینه‌ها شوند وهمین موضوع نیز كمك كرده است تا آثار بسیاری با موضوع انقلاب اسلامی خلق شود.

این نویسنده با تاكید بر این كه پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع‌مقدس دو موضوع تاثیرگذار 40 سال اخیر كشورمان بوده است، عنوان كرد: پس از انقلاب همه چیز مردم تغییر كرد و تحت تاثیر قرار گرفت و هنرمندان نیز نمی‌توانند به این موضوعات بی‌تفاوت باشند.

حوزه هنری همزمان با سالروز شهادت شهید مرتضی آوینی و روز هنر انقلاب اسلامی، 20 تا 29 فروردین برنامه‌های هنری و پژوهشی ویژه‌ای خواهد داشت.